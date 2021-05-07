產評：大國窮途如縮影　爭霸步入關鍵期

疫情肆虐逾年，環球股市不跌反升，經濟更有復甦苗頭，惟一切恐是假象！全球最大糧食淨出口國巴西面對通脹失控，被迫大幅加息，民眾正陷入萬物齊漲而收入驟減的滯脹之苦。誠然，不論是巴西，抑或疫情再創新紀錄的印度，其面對的經濟危機絕非獨自承擔，美國近日忽然「大方」，正好預示形勢嚴峻！

回看2019年，巴西是全球第9大經濟體，在中國搶購大豆等農產品下，前景一片大好，詎料一場疫情，政府無能而讓經濟衰退，致使去年排名倒退至第12位，大行相信直至2026年，也不能再進10大。該國央行近日宣布加息0.75厘，並預告6月再上調0.75厘，加上3月已加0.75厘，即短短3個月上調2.25厘，無疑是向弱不禁風的經濟澆冰水。

論及巴西困局，疫情固然是近因，還有近年受氣候變遷影響，糧食產量下跌，結合染疫人數遲遲未受控，進一步打擊勞動力，致使糧價飆升。這不但引致嚴重通脹，更開始引發饑荒。據報有多達1,900萬巴西人活在飢餓狀態，逾億人生活在缺糧恐慌之中。面對糧荒、通脹、加息，巴西當局已無法穩住局面，經濟邁向大蕭條。

也許，今日這個南美大國困境，就是明日全球縮影，預示着一場重大經濟危機快要到臨。過去數十年全球化大行其道，各大經濟體各展所長，互惠互利，共同壓低了通脹，以巴西和印度為例，前者專注糧食生產；後者則是全球第二大電訊設備製造及世界主要藥物生產國。可如今巴西糧食供應受阻，而全球各大電訊設備製造商都在印度設廠，現時面對生產和對外運輸中斷，最終將波及供應鏈，變成繼晶片荒後，製造業又一災難。此外，印度作為主要疫苗生產地，對往後全球抗疫的影響亦有待評估，難怪拜登政府願意讓出疫苗專利，反映事態嚴重，一旦病毒突變而疫苗被證實無效，只會引起更大的恐慌。

所謂「牽一髮，動全身」，各國別奢望可自掃門前雪！拜登政府除在疫苗上忽然「大方」外，對華取態也貌似「紳士」，多番強調結盟不是要打壓中國發展，只是要中國尊重國際規則。誠然，只有這種取態，才能既保住霸主地位，又符合其他盟友如歐洲的在華利益，方可極速拉攏。接下來就看中國是想繼續在美國主導的國際規則下循規蹈矩，抑或堅持走自己的路構建新秩序？

隨着巴西及印度經濟步向大蕭條，美國深明在對華策略上再拖拉下去必然攬炒，大國爭霸也許已提速到了最關鍵的階段。