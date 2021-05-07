世界視線：美國拒諾護台灣　拜登外政有新意

美國總統拜登上任剛過100日，在防疫工作有所成後，拜登團隊迅即把視線移向對華政策，近日首度明確表示，台海若起戰事，美國不會承諾協防台灣！這句話雖然仍然模糊，但美國亦釋放了另一個立場，那就是向台獨派喊話：「台海不變最好，獨派若要作死，美國未必奉陪。」這個表態，顯示拜登政府的對華政策出現轉彎，台獨失靠山之餘，兩岸關係及中美關係或迎來大變局！

美國的最新表態並非來自拜登，而是由美國印太事務協調官坎貝爾公布。有人質疑，這個闡述並非來自白宮最高層，是有意降低影響力，還是不想被人看到美國轉身太急？或許拜登政府兩個想法都有，但新說法雖未徹底改變美國持續模糊了40年的台灣政策，卻清晰明白地告知世人，台海若有戰事，美國不會承諾協防台灣，不會幫台灣打仗。

坎貝爾還說出了美國的擔憂，他們評估台海若爆發衝突，絕不會只在一個較小地理區域內，區域內的不穩定及衝突勢將進一步擴展，受影響的國家或區內經濟體都要承受打擊，美國若下水，錯誤及不穩定便大了。美國不承諾協防台灣，間接表明美國不欲踩北京的紅線，也不會踏影響雙方關係的地雷。這是自中美關係不斷惡化以來，美國對北京最理智、也收斂了攻擊性的表態，其台海政策似乎出現了改弦易轍的信號。

坎貝爾還在談話中透露了一個重要訊息：中美溝通的重要管道、中美熱線電話打不通。他說，美國曾幾次致電中國，但等了幾小時都沒人接聽，美國擔心這會增加彼此在軍事和合作上的誤解及誤判。這個外交秘事，美國拿出來大肆宣揚，予人的感覺是中國悍然切斷了與美國的溝通，在外交上失禮乎？那要看誰更需要、更看重這通電話。坎貝爾的結論告訴世人，中國逼出了美國的表態。

美國的表態，最少令台獨勢力從此不能拉着美國的模糊政策做文章，挾持美國一定會為台灣擦屁股。美國是否向北京示好還待觀察，但美國在南亞甚至東亞大棋盤上落下新的一子，亦揭開了拜登政府百日維新後的外政新策，值得各方關注。