功夫茶：移交屎坑蟲　掃除殖民風

但將冷眼看螃蟹，看你橫行到幾時！窮途末路嘅本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，一身打壞，邊做到螃蟹吖，只係一條屎坑蟲咋！呢條屎坑蟲兩度棄保潛逃後，去年11月底頹爆回港被捕，獲准保釋候查。尋日下午條屎坑蟲又殘樣現身，第二度往機場警署報到，似足屎塔蓋笠頭剪出嚟嘅髮型，風一吹，即刻臭不可聞！

上海仔多案纏身，潛逃前科纍纍，疑有前警司及司法保護傘包庇，否則條屎坑蟲老早愁爆同國安重犯漢奸黎一齊洗廁所嘞，仲點可以咁姿整喺港鐵車廂梳理其屎塔蓋冬菇頭吖？一生與屎蟲為伍嘅上海仔，有時為咗掩飾其稀疏禿頂，鍾意戴頂氈帽，都啱嘅，屎布做氈帽──臭透頂啦！

嗱，講番上海仔嘅臭史，簡直一匹布咁長，兩案四罪在身，四度被捕，兩度棄保潛逃。同大家數一數，佢2016年7月由泰國返港被捕，涉串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人、串謀勒索，其後獲准以5萬元保釋，並須於2018年５月報到，點知條蟲冇現身兼着咗草，被警方發出通緝令，5萬元保釋金則充公，乃第一次棄保潛逃。

第二次棄保潛逃則涉及2007年至2012年間清洗逾億元懷疑黑錢。條蟲喺2017年被警方拘捕，獲准以20萬元保釋，原本需要喺2018年4月報到，但佢只由律師代表向警方發信聲稱喺泰國中風，再次棄保潛逃，點知被人拍到喺柬埔寨嘅賭場「行得企得」，不知幾咁風騷！警方其後發現佢所謂嘅「醫生紙」係流料，沒收其保證金，發出通緝令。喂，前後廿多萬元保釋金被充公，就換來逃過法網，繼續遙控其販毒王國，流竄東南亞、日韓以至歐洲等大半個地球風流快活，點計都好划算！難怪條蟲有恃無恐，唔係乾晒塘莫晒財，都唔會死狗般返港就擒喇！嗱，佢現時涉及嘅四項罪名，包括兩項串謀傷人、一項串謀刑毀及一項刑事誹謗，獲准以20萬元保釋。

最離奇係，警方尋日繼續准佢續保，8月再報到。條蟲渾身是罪，仲要涉及條條重罪，何解仍可一次又一次保釋？律政司一直唔起訴，話冇古怪都冇人信！萬一條屎坑蟲第三次棄保走佬，該當何罪呀！

仲有呀，條屎坑蟲喺澳門同樣被通緝。2015年12月，佢夥同退休高級警司王福林喺澳門盜竊及訛騙，偷取賭廳籌碼及現金遭澳門當局正式立案，並循「一般侵犯財產罪」調查，兩人一旦入境澳門就會立即被捕，繼而受審及重罰。之但係，回歸後好多殖民地衰嘢仍然保留，當今政府又廢，乜都唔做，好似香港和澳門回歸逾20年，大家都喺一國之內，偏偏中港澳三地至今仍未達成移交協議，造成極大漏洞，令香港變成逃犯天堂，造就上海仔喺香港逍遙法外！

擊石原有火，不擊乃無煙。正如有學者指出，喺一國之內，早就應該三地互通，而且不應存在「引渡」，必須統一正名「移交」逃犯！名正言順，才可顯「一國」之威儀也。講開又講，大陸與台灣分別於1990年及2009年簽訂《金門協議》及《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，可移交刑事罪犯。連兩岸都傾得掂數，偏偏中港澳移交逃犯嘅問題纏擾廿多年未解決，同回歸前沒有分別，簡直豈有此理！

其實，內地一直有向香港酌情移交刑事通緝犯，內地做得到，點解香港做唔到？只要打通中港澳三地，解決逃犯移交嘅問題，上海仔呢條屎坑蟲仲點可能頂住個冬菇頭作威作福吖！

本來呢，兩年前港府提出修訂《逃犯條例》，可堵塞漏洞，令上海仔無處藏身，仲可移交澳門受審，偏偏畀漢奸黎帶頭破壞，引發連串暴亂，將香港搞得雞毛鴨血！呢兩條友唔係暗通款曲，三歲細路都唔信！是以學者和議員都指出，為了彰顯法治公義，政府應把握時機重啟修例，將惡貫滿盈嘅上海仔移交澳門，一洗香港逃犯天堂嘅污名，何況立法會再無反對派搞搞震，根本冇藉口不作為！

話時話，殖民地遺風掃極唔散，點止移交逃犯吖，單是紀律部隊遲遲未改英式步操，直到早前學院公開日先至第一次正式表演中式步操，已經夠晒醜怪！至於法官頭上嘅假髮，更加應該快啲丟咗佢！樹正無愁月影斜，殖民歪風不可長，屎坑蟲快啲一掃清，香港才會真正係「香」港！