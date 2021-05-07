神州觀察：扯甩學生頭皮　豈能賠錢私了

內地校園老師打罵學生現象日趨氾濫，所謂循循善誘、誨人不倦或嚴慈相濟、無私關愛等優良師德師風，在他們的身上再也看不到，一個個儼然成為狼師、獸師、惡師的代名詞，堪稱莫大諷刺。現象背後人們更想知道，是甚麽原因導致教師隊伍中充斥着諸多師德淪喪、心狠手辣之輩，動輒敢對學生肆意施暴，如同喪失人性一般？

河南平頂山市某小學一名9歲男童早前在課堂上與他人交頭接耳，遭老師扯着頭髮從課室最後排拖至講台，並罰站至下課，惟其事後被診斷出頭皮遭扯甩，與頭骨分離且裏面充斥血液，需多次刺穿及抽走血液令其重新貼合，期間還不能進行麻醉，以致小童每次需忍受椎心之痛，甚是可憐。小童家長雖於第一時間報警處理，但校方仍讓涉事老師繼續授課數周，並提出欲賠償50萬元人民幣私了，要求家長不得追究涉事老師刑事責任，及保證校方不受牽連，後續不再繼續申訴等，遭家長拒絕。

據悉，涉事學校乃當地數一數二的名校，施暴老師更是優秀教師、名師代表，聽起來着實夠荒誕。眾所周知，學校是教書育人之所，老師的道德和行為規範很可能影響學生一輩子，故而師德在構建全社會道德體系中具有舉足輕重的價值作用；一個個竟以摧花斫柳之勢對待學生，難免令他們變得自卑懦弱，甚至內心扭曲、陰暗，充滿暴戾，培養出來的很可能是另一個惡師、禽獸父母，社會上只會湧現更多的虐童事件，陷入惡性循環，豈不恐怖？

而這樣的名校、名師又何其的名不副實？相關評核標準究竟如何，不得不叫人懷疑。更甚者，校方為了維護所謂的名聲，居然想用錢擺平事件，要求家長放過惡師，無疑又為學生上了另一堂生動的「教育課」，便是從小開始教他們如何不講道德，如何不遵紀守法，如何製造不公平。

此外，當地警方就該案的某些方式態度亦很值得玩味，譬如事發於3月上旬，家長稱第一時間已報警，但到本月1日才對涉案老師實施刑拘，若非家長近日將事件公之於眾，警方是否繼續不作為？動機又是甚麽？

有了校方與警方明裏暗裏袒護，各地學校惡師頻出又有何奇？正如安徽淮南某小學近日有10幾名學童慘遭老師踩臉、掐頸、潑熱水燙傷，誰能想到，施虐老師本就是教授道德與法制課的？而在上月，陝西西安一名小六女生疑被老師指認偷錢，卻因處置手法生硬導致跳樓自殺；河南鄭州某中學女生因否認違規帶手機返校，疑遭班主任逼供後同樣跳樓輕生，可見一些老師的職業素養實在不敢恭維。尤其一些惡師虐童施暴，只被處以行政拘留或從輕發落，屢遭輿論批評當局形同縱惡，絕非沒有道理。