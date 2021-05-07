正論：瞞疫播毒入公屋　風聲鶴唳遍全城

都說奇災巨禍總在不知不覺間降臨。正當港府以為第4波疫情已屆尾聲，沾沾自喜「內防反彈、外防輸入」有功之際，卻因為走漏一個帶有變種病毒株的印度裔男子進入社區，加上有人刻意隱瞞行蹤，終致特區失守，變種病毒四散、第5波疫情隨時殺到。雪上加霜的是，居於柴灣公屋的印度裔男子的菲籍女友母親昨日初步確診，公屋人口密集、四通八達，到底還有多少漏網之魚正在播毒，思之令人不寒而慄。

隨着菲女母親初步確診，意味變種病毒終於殺入公屋。公屋設計有別於一般私人屋苑，單是同層單位的數量便遠遠多於私樓，受影響人數更廣，加上人口流動頻繁，隨時有更多確診者出現。港府昨晚圍封菲女母親居住的柴灣興華（二）邨豐興樓，強制所有居民檢測，預料完成檢測後，所有居民均須送往隔離營檢疫21日。此外，與印度男一起出席豐興樓家中聚會的菲女胞兄及兩名出席者，其後與映灣園菲傭、豪峰菲傭及康怡花園菲傭在深水埗一劏房舉行聚會，3名菲傭早前已經確診，一旦病毒繼續在環境狹窄、喉管亂駁、南亞族裔眾多的劏房散播，香港想不爆第5波也難。

最不堪的是，印度男及菲籍女一再隱瞞行蹤，拖延多日始透露到過東涌和柴灣，距今已有兩星期，專家擔心可能已有三代傳播，顯然不是杞人憂天。當局昨日便駭然發現，被列為菲女緊密接觸者的親友，上月25日及本月1日在深水灣泳灘與朋友聚會，隨即要求上述日子到過該泳灘人士周六或之前強制檢測。問題是，上述日子距今又有一段時間，加上5.1及翌日皆為公眾假期，若受感染者外出活動及聚會，造成三代甚至四代傳播絕對不足為奇。一傳十，十傳百，簡直不堪設想。

事實擺在眼前，第5波疫情之所以瀕臨爆發邊緣，最大原因是印度男及菲籍女多番隱瞞行蹤，連累多人受感染之餘，全港37萬外傭也因此要在烈日當空下排隊老半天接受病毒檢測，他們的僱主更是有得震無得瞓。

尤其是港府實行「連坐式」隔離檢疫，只要所住大廈有一人感染變種病毒，同幢大廈所有居民均要被送往隔離21日，說是風聲鶴唳、人人自危也不誇張。兩人瞞疫，750萬人受害，更將全港市民的防疫努力付諸東流，其自私自利已非筆墨所能形容，港府絕對不能輕輕放過，必須交由警方調查及檢控，絕對不容同類事件重演。

當然，有人瞞疫播毒固然不能饒恕，但港府把關兒戲肯定更加罪大惡極。隨着印度等南亞國家疫情失控，本港幾乎所有輸入個案皆來自這些地區，人們早就要求港府封關，不要讓來自這些地區的航班及人士入境。可惜廢官剛愎自用，拒納諫言，偏要自行其是推出所謂的「熔斷機制」敷衍了事，結果根本無法阻擋變種病毒入侵。更不必說，港府為官避事，千方百計逃避推出禁止外傭聚集的禁令，任由他們在假日大開「無罩派對」，終於恨錯難返。

至於入境者在指定酒店隔離21日的措施，事實證明漏洞處處，包括印度男在內的多名變種病毒確診者，隔離期間多次採樣皆沒有確診，直到進入社區始確診，如果不是採樣馬虎，還有其他更合理的解釋嗎？

港府抗疫失敗，把關敷衍，就連滅鼠也是愈滅愈有，這個政府不僅無能，直情無恥！食衞局局長陳肇始至今仍是好官我自為之，懶理民間疾苦，更懶理變種病毒隨時引爆新一波疫情，除了盲目谷針、連坐送檢、玩殘市民、搞死經濟，到底有何建樹？又有何資格厚顏戀棧權位？當內地已有逾萬名抗疫失職的官員及公職人員下台，港府廢官卻坐享高薪厚祿，香港這個自詡高人一等的特區，到底高在何處？特在甚麼地方？

一子錯，滿盤皆落索。港府抗疫逾年一事無成，疫情爆完一波又一波，循環往復，沒完沒了，豈止一子錯，簡直是步步錯。香港何時才能擺脫疫情泥沼，真是天曉得！