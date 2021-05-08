功夫茶：司法亂象要徹改　戀殖陋習快革除

一物失稱，亂之端也。一向以來，香港都係「三權扯皮，聽令外力」，外部勢力如入無人之境，洋法官在中國領土呼風喚雨，行政、立法、司法三權之中，「司法獨大」，法官甚至被批評「自我賦權」，至於庸官口中唸唸有詞「特區由行政主導」，根本係一廂情願嘅屁話！

嗱！「司法獨立」變「司法獨大」一直係司法亂象不斷嘅根源！阿哥，法官判案又點可以如「豉油辣椒醬」──你想點就點！本港自前年爆發反修例風波，大量示威者被檢控，有個別法官及裁判官嘅判決偏頗，譬如話，喺庭上稱讚15歲擲汽油彈嘅少年係「優秀細路」和「充滿熱誠」！市民質疑呢啲法官係「黃官」，導致投訴法官嘅數字顯著上升，2020年多達5,559宗。

之不過，呢類涉及「黃官」嘅投訴，永遠不成立，有些甚至「升官發財」添！拖咗咁耐，立法會司法及法律事務委員會下周五將舉行會議，討論有關處理針對法官及司法人員行為嘅改進措施。針對法官行為嘅投訴，司法機構擬設立包括專責嘅法官小組以及諮詢委員會嘅兩層架構處理，並會將諮詢委員會嘅工作連同投訴嘅統計數字，於司法機構年報中匯報，調查結果會上載司法機構網頁供公眾查閱喎！

阿哥，一味疊床架屋，一大段冷冷嘅數字，咪又係花拳繡腿，無助真正改革！有議員直言對此感到失望，拖拉一輪所謂「改善」法官投訴機制，只令人睇到「繁而無功」！兜來轉去，第一層架構由專責嘅法官小組調查性質嚴重、複雜或引起社會廣泛關注嘅個案，會由多於一名高等法院級別嘅法官進行調查並就投訴作出建議，其實，講到尾都係官官相衞！有可能「持平公正」嗎？搞完一輪大龍鳳，再交予機制嘅第二層，即諮詢委員會再進行審視及給予意見！一單投訴，拖得嚟，18年後又一條好漢啦！

有議員對改革表示失望，形容「好過以前少少」，佢指司法機構必須設立量刑委員會，從而避免量刑標準不一，並應當立即去除法官戴假髮嘅傳統，強調司法改革刻不容緩。

功夫茶都係咁覺得，徹底改革司法不是江湖賣藝！設立量刑委員會，點都比「兩層架構」磨爛蓆快靚正吧？仲有吖！法官戴假髮係英殖時代陋習，功夫茶都一直認為要去之而後快，才可樹立管治新風！畢竟香港已回歸逾20年啦！再講吖！本報曾獻司法改革藍圖，建議培訓退休紀律部隊高層做裁判官，由於佢哋對本港法律熟悉，對處理有關罪案更加瞭如指掌，大大加強效率，逐步邁向司法改革藍圖。司法改革不能違逆人心，端正主人家心態，徹底改革亂象，豈能小修小補？