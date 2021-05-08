世界視線：三把手或被踢走　共和黨瀕臨分裂

美國共和黨高層瀕臨分裂邊緣。該黨眾議院第三號人物、黨團主席伊莉沙白（Liz Cheney）或被黨內剝奪領導職務。目前，共和黨國會黨鞭斯卡萊斯已推薦眾議員斯特凡尼克接替伊莉沙白團黨主席的職務，而該黨眾議院領袖麥卡錫亦表明，已對伊莉沙白「失去信心」。

伊莉沙白是前副總統切尼的女兒，在今年初前總統特朗普的彈劾議案中，伊氏是投下贊成票的10名倒戈共和黨議員之一，也是除資深參議員羅姆尼外，共和黨內「反特派」重要領軍人物。儘管在今年2月，伊莉沙白已度過一次黨內「清算」危機，順利保住領導地位，但伊氏選區所在的懷俄明州地方黨部，卻一直對她緊咬不放，早前以大比數通過譴責議案，並促請她歸還2020年地方黨部給她的政治捐款。

麥卡錫態度的轉變，正好反映黨內親特朗普勢力之根深柢固。今年1月國會山莊發生暴亂後，麥卡錫一度跟特氏進行切割，直指後者要對暴亂負上很大責任，更在2月時表態支持伊莉沙白。然而在看清政治風向後，麥卡錫很快就成為特朗普佛州海湖莊園的座上客，商討帶領共和黨在中期選舉奪回議會控制權的大計。如今麥卡錫口口聲聲說，對伊莉沙白「失去信心」並非因為她贊成彈劾特朗普，而是因為她「未有盡責令黨變得團結」，明顯只是「華麗轉身」的託詞而已。

此前有不少分析認為，國會暴亂標誌着特朗普政治生命的終結，共和黨將重回理性時代，現在看來無疑太過樂觀。事實是「挺特派」騎劫整個共和黨，於今尤烈。德州眾議員布雷迪日前被記者問到，所謂「大謊言」，到底是特朗普所說的「拜登勝出2020年大選」，還是伊莉沙白所說，是特氏聲稱「拜登和民主黨竊取2020年大選」本身，布雷迪竟然「耍滑頭」拒絕表態，稱要由特、伊二人「自己拗掂」。已宣布退休的布雷迪尚且不敢選邊站，其他「人在江湖」的政客只能更加臨深履薄，由此亦可見，不管特朗普2024年是否捲土重來，他對共和黨的影響力仍將揮之不去。