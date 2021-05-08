正論：放寬疫監谷打針　本末倒置埋炸彈

變種病毒殺入社區，港府「外防輸入」徹底失敗，饒是如此，當局仍然決定放寬「疫監」安排，接種了兩劑疫苗至少14日的抵港人士及密切接觸者，檢疫期可縮短。問題是，多名變種病毒確診者在坐疫監期間多次檢測均沒有確診，惟進入社區卻造成連環播毒，證明變種病毒十分狡猾，檢測並非百分百可靠，現在還要縮短檢疫期，為了「谷針」，寧將全港市民置於高風險之中，堪稱不負責任。

目前海外抵港人士要在指定酒店接受檢疫14至21日。港府昨日公布，若完成接種疫苗滿14日，下周三開始可以縮短檢疫期，如來自低風險地區如澳洲、新西蘭及新加坡，原定14日指定酒店檢疫可縮減至7日，再加7日自我監察，並在指定日期兩次強制檢測；來自美國、加拿大等中高風險地區人士，酒店檢疫可縮減至14日，再加7日自我監察，強制檢測兩次；屬於甚高風險地區的愛爾蘭及英國等，檢疫安排則維持不變。至於並非按「回港易」計劃返港的內地、澳門及台灣抵港人士，只要完成接種疫苗滿14日，由14日家居檢疫縮短至7日，另加7日自我監察，強制檢測一次。

市民聞之色變的「連坐式」隔離安排亦告取消。連日來，只要一幢大廈有一宗變種病毒確診個案，全幢大廈所有居民皆要送往隔離營21日，日後若有同樣情況，就算個案源頭不明，居民都不用隔離，改為在指定日子定期強檢數次，同時自我監察21日。當局解釋，有關安排是綜合近期數次大型撤離都無發現確診個案而決定，食衞局局長陳肇始甚至自信滿滿地認為已清楚變種病毒在社區的傳播鏈，不會造成大爆發云云。普羅市民對此當然表示歡迎，惟已入營的居民則慘被玩殘，廢官思慮不周，擾民離地，可見一斑。

然而，最大的問題還在於，港府連變種病毒確診患者的密切接觸者，都容許在接種兩劑疫苗14日後將疫監由21日減至14日，另加7日自我監察了事。事實上，變種病毒正在全球多地肆虐，其潛伏期更長，傳播力更廣，殺傷力也極大。本港首名將變種病毒帶入社區的印度裔男患者，正正是在酒店隔離21日期間多次檢測均無發現病毒，直到進入社區約一周、臨離境再檢測始確診。這固然可能涉及採樣兒戲或出錯，但亦不能排除與病毒潛伏期長有關。

正如專家指出，檢疫時間應和潛伏期掛鈎，病毒潛伏期沒有縮短，檢疫時間卻縮短，連密切接觸者也不例外，為了谷針無所不用其極，這樣做有甚麼後果，還用問嗎？更何況，印度男已造成2代、3代傳播，甚至昨日本港出現首名接種兩劑復必泰疫苗超過14日後仍然確診的本地病例，證明被港府視為救星的疫苗並非完全靠譜，貿然將密切接觸者的疫監縮短，負責任嗎？

和香港僅一橋之隔的深圳，便用實際行動向港府說明其做法是何等反智。今年3月，深圳曾放寬港人檢疫隔離至14日，但因應印度疫情持續嚴峻，近日收緊包括港人在內的所有入境人士檢疫要求，集中隔離14日後再進行7日社區管理，即「14+7」措施，期間更要接受4次核酸檢測。

內地外防輸入是真正做到嚴防死守的程度，絕不容許一絲漏洞，皆因只消走漏一個確診者進入社區，都有機會導致災難性後果。港府廢官一味大安旨意，只知將心思放在谷針，香港距離新一波疫情大爆發還會遠嗎？