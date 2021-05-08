神州觀察：中央暗訪遭監視　地方治污歪心思

你有張良計，我有過牆梯。內地近年注重環污治理，並不時派出中央環保督察組往各地明查暗訪，督辦治污工作，只是過程中經常爆出弄虛作假、敷衍檢查等醜聞，有些糊弄中央的手段還很大膽，堪稱不計後果；總之歪心思很多，就是不肯花少少在治污上，誰又能奈其何？

中央第五生態環境保護督察組上月7日進駐河南，對鄭州、安陽、新鄉等10多個地市展開為期一個月的下沉督查，誰知不久便得悉，他們的暗訪行程已遭洩露，所乘車輛車牌號更被廣而告之，提醒當地企業小心留意，及需在企業群裏相互轉告。而當督察組其中一個機動組人員往濮陽市某羽絨加工企業附近的排水口檢查時，當地多名縣區相關部門負責人很快便尾隨而至，熱情地上來打招呼，藉機公開督察組的身份，等於明着向企業示警，哪裏還能查出甚麽？

果不其然，當督察組採取調虎離山計避過監視，成功抵達開封市某間聲稱停產已久、存在排水異常的化工企業督查發現，廠內相關設施仍在偷偷運行，多月來的生產設施用電、用蒸氣的支出紀錄亦被查獲。只是中央與地方在環污治理監督檢查上需如此「鬥智鬥勇」，如同上演「諜戰劇」一般，何其滑稽可笑，又何其令人尷尬？況且類似情形過往也曾出現過，安徽就有一名副鎮長被指在微信直播督察人員實地檢查的情況，公然向有關企業群組通風報信，若都這樣搞，只怕中央派遣再多的環保督察也沒用。

一個個如此赤裸地替企業打掩護，恰恰說明一些企業在排污等方面的確存在問題；而一些政府官員、部門負責人遭遇中央督察時爭相為企業「救場」，更暴露出他們平時根本沒有認真履行監管責任，背後動機亦不難猜。毋庸置疑，一些排污大戶本身也是納稅大戶，屬地方財政、GDP有力支撐，不少地方仍抱着先破壞、後建設心態，自斷財路乃至官運前程之事肯定不會做；再就是，這當中不乏一些懶政怠政行為，純粹不願吃苦、不肯做事；更為常見的是，背後存在某些官商勾結、利益輸送等腐敗現象，平時對企業違規排污自是隻眼睜隻眼閉。

由此看來，中央督察組再有能耐，到了地方，照樣有可能變成聾子、瞎子，主要取決於地方政府是否有心配合。像安徽銅陵市郊區黨委、政府日前在處置超標污水排入長江問題上被批「頗費心思」，編造工作材料應付督察組，而這種造假行為過去見得還少嗎？以致有地方不同部門制訂的整改方案幾乎一模一樣，甚至在抄襲他省方案時，連地名也忘了改；不少地方更是屢次受查，問題卻一直在，既缺乏整改動力，又覺得山高皇帝遠，不知哪天才會查到自己頭上，惟有繼續得過且過。