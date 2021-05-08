因為印度、巴西、美國和歐洲，新冠肺炎疫情正在惡化，惡化的標誌是變異病毒層出不窮，且有雙重變異。而新冠疫苗的作用，在變異病毒面前未必可以有預期的效果，此所以各國開始研究新的疫苗。

印度應該是全球最重災區，近日單日新增確診40萬人以上，實際數字或更高。不用一個月，確診人數隨時會超越美國。巴西的形勢亦同樣惡劣。美國若防不住變異病毒入侵，形勢也會逆轉。這3個國家的防治疫情能力都低下，只望疫苗打救。

美國財雄勢大，可以壟斷疫苗供應，印度、巴西卻只能自救或向中國、俄羅斯求助，可惜政治偏見卻使它們抗拒向中、俄求助，寧願國民掙扎在生死邊緣。作為變異病毒溫床的印度，該國首席科學官已放言疫情大爆發不可避免。

尼泊爾毗鄰印度，已經大受感染，而緬甸與印度連接地區及主要城市印裔聚居處，都可能成為感染高風險區，由緬甸邊境便可傳往中國和泰國，巴基斯坦亦會受牽連，整個南亞大陸便陷入風聲鶴唳之中。

唯一方法是把印度封鎖，但以香港為例，變異病毒已散入社區，清剿不易，也反映出防疫有漏洞，百密一疏。香港比不上內地及澳門，卻也勝過不少國家和地區，印度演化出來的變異病毒還在不斷演化，防治措施要隨病毒變異也不斷地更新，這對政府與社會的考驗巨大。東方社會人民守法還可勉強應付，但是印度失控，表明東方社會未必人人守法、政府重法。

而歐洲對防疫、疫苗已多所反對，奢言個人自由與權利，不顧他人生死。疫苗初見功效，反對防疫措施更形激烈。若變異病毒入侵，疫苗失效，歐洲各國必然再度失守。政治最右傾也激烈反華反俄的捷克，以及波羅的海國家，現時已陷嚴重困境，變異病毒一來，必然崩潰，也不肯向中國、俄羅斯求助，病毒肆虐，會造成全球新的重災區，病毒會在當地變異進化，可再向外散播。印度、巴西、東歐，加上美國，全球疫情反覆變劣的地區可不少。

新冠病毒或許比不上中世紀的黑死病，但人謀不臧，惡化至今已經一年多了，控制不了病毒變異，全球疫病可能反覆折騰。今年不可克服，明年形勢未必樂觀，新冠疫情可能便要至少3年，或更長。現已死了320多萬人，實際人數可能更多；染病者1.5億人以上，惡劣程度超越上世紀初的大流感。

3年全球疫情對經濟、社會、民生破壞巨大，遠超金融危機，恢復不能靠發放鈔票，且後者若引發金融危機，打擊更巨。