1949年在中國內戰中喪失了大陸政權的國民黨，扛着「中華民國」的亡國之旗跑到台灣省，開始了「武裝割據」歲月。這個武裝割據集團在「蔣家父子」時期，還想反攻大陸，「三民主義統一中國」。

後來，這個武裝割據集團放棄了「統一大業」，開始搞「去中國化」，搞「兩國論」，鼓吹「台灣是主權獨立的國家」，欲分裂中國。再後來台灣「政黨輪替」，不管誰上台，都繼續推行分裂，明裏暗裏搞「台獨」或「獨台」，打着「中華民國」旗號的台灣當局遂成分裂集團，和當初割據集團已有本質不同。

與此同時，他們直接投靠美國，甘當美國反中戰略棋子，換取美國支持他們分裂中國，這時的台灣當局又成了叛國集團。有這兩宗罪，中華人民共和國政府有朝一日用甚麼手段把他們滅掉，都是師出有名，彰顯國家大統和民族大義，都要判他們叛國罪、漢奸罪。

過去，由於國共內戰，兩岸統一問題，多在「統戰」範圍討論和博弈，多以「國共第三次合作」看待。台灣「政黨輪替」後，台灣當局成了分裂集團、叛國集團，「統戰」和「政黨合作」已不適用，也不是解決問題的正確方法。台灣當局更是根本抗拒「統戰」，藐視「統戰」，並以此借肚生蛋大做「台獨」文章，將計就計，大撈好處，強化實力，用從大陸統戰那裏賺到的錢，購買保衞和推動「台獨」的軍火。這種情況下，北京若還是以「統戰思維」看待和解決台灣問題，無異於緣木求魚。

無論是「割據」時的台灣，還是走向分裂和試圖「台獨」的台灣，在美國人眼裏及其戰略中，都視台灣問題乃「國家問題」，都視台灣是「一個國家」或「等同國家」。美國《台灣關係法》規定，美台1978年底以前簽訂的條約和協定，皆以「國家」名義保留下來。該法還規定，「凡當美國法律提及或涉及外國和其他民族、國家、政府或類似實體時，上述各詞含義中應包括台灣」。

老美視台灣為國家，台獨氣燄自是更盛也。