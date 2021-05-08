風水輪流轉。過去有些中國人言必稱美國，凡事以其為目標，甚至以其為師。而今天，言必稱美國的中國人少了，反而言必稱中國的美國人愈來愈多，儼如陷入集體焦慮，政客們更是三句不離本行，幾乎每天都要提起中國、攻擊中國。

去年總統選舉，兩位候選人拜登和特朗普天天打中國牌，彷彿是在競選中國總統，而不是美國總統。選舉過後，本以為中國話題會稍為減少，沒想到恰恰相反，拜登政府變本加厲，任何事情都要扯上中國，外交如是，內政亦如是。無論是基建和高鐵，還是創新研發和綠色產業，拜登都毫不例外地拿中國說事，反覆強調美國不能落後。其用意顯而易見，就是希望以中國牌來爭取民意推行政令，這一招也許有效，但也可能出現反效果，變相幫中國宣傳。

譬如，中國基建投資是美國的3倍、中國高鐵運營里數已達3.8萬公里、中國擁有全球近三分之一可再生能源專利、中國是世界上最大的綠色產業製造國和出口國等等，這些訊息本來沒有太多美國人知道，因為拜登政府的義務宣傳，如今天下皆知。他們本想妖魔化中國，結果適得其反，反而不斷幫中國賣廣告。正如有人所說，中國官方從來沒有打算對外推銷中國模式，反而美國政府充當中國模式的義務推銷員，可謂莫大諷刺。

一直以來，美國政客總是將美式民主吹得天花亂墜，將中國模式說成一無是處。現在人們才發現，事實並非如此，特別是經過特朗普4年亂局和新冠疫情的衝擊，美式民主的弊端暴露無遺。反觀中國模式日益展現強大生命力和巨大優越性，美國政客愈是抹黑中國，愈顯示自己缺乏信心。很簡單，如果他們對自己有信心，根本沒有必要整天拿中國說事，更沒有必要千方百計遏制中國。從中國人言必稱美國，到美國人言必稱中國，這是歷史的必然。