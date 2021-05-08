末世特區，妖孽當道，窮兇極惡之徒也可以逍遙法外，自由自在。本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」，4度被捕，兩度棄保潛逃，去年11月底回港雖然即時被捕，但是仍然獲准保釋候查，遲遲未有落鑊，論罪行長期監禁也不為過，卻只是坐了短短12日疫監。他周四第二度前往機場警署報到，帶着禿頭殘樣現身，數名黑衣人陪同壯膽，去警署竟然要人保護，若非「身有屎」，何需如此驚青？

這個無膽匪類見高拜見低踩，步出警署後向交通警員敬禮，整古作怪，別以為奉公守法，其實是分散注意力，原來同行3輛車涉嫌違反交通規例，不過阿Sir沒有中計，公事公辦，其中兩輛車因為違泊被抄牌，另一輛車則被警告。

被抄牌兩輛車之後「遊花園」，在東涌兜大圈，最後經西隧過海到港島一家酒店，好人好姐為何不回家要流連酒店，難道是坐疫監坐上癮？若不是無家可歸，便是不夠膽回家，出來行走江湖如此窩囊，難怪被視為過街老鼠。全香港相信只有毒果傳媒會為他塗脂抹粉，美其名追蹤採訪，實際是夾好時間拍照，應該是長期合作關係吧，上海仔不斷在網絡上拍片散播假消息，中傷報業巨子及其集團，企圖以假亂真，混淆視聽，一個「文盲」爛仔沒可能寫出如此長篇大論台詞，肯定是照稿讀，背後有誰供稿，呼之欲出，問問赤柱監躉漢奸黎便知道。

識人好過識字，除了有傳媒敗類朋比為奸，上海仔涉及多案「着草」棄保潛逃，視法律如無物，卻一再獲續保，破壞保釋制度公信力，據悉他與警隊多名退休高層過從甚密，受到司法保護傘包庇，律政司遲遲未決定起訴，助長奸邪氣燄，更令人質疑法律公正。不過，保護傘保得一時，保不了一世，漢奸黎是人辦，時辰到就要落鑊，上海仔終歸會陪漢奸黎洗廁所。