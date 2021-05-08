人妖顛倒是非淆，對敵慈悲對友刁。反修例黑暴摧殘香港到甚麼程度，沒有一個正常市民不知道，當中尤以教育界最烏煙瘴氣，不僅逾萬名被捕者之中有四成為學生，教職員被捕甚至被定罪更不在少數，而且黃師荼毒學生也是有目共睹。教育局作為監管部門，不但長期對黃師播獨放任自流，現在更研究讓已被釘牌的教師日後復牌，令人瞠目結舌。

教育局局長楊潤雄昨日在立法會大義凜然聲稱，在取消教師註冊的同時，將訂明若干時間內，例如3年，不會考慮其註冊申請，強調局方有責任確保學校教員是適當人選，以維護學生福祉。心水清自然聽得出，這段話的重點不是局方維護學生福祉，而是維護被釘牌教師福祉，亦即是說，被釘牌的教師只要過了若干時間，數年後可再向局方申請復牌，意味黃師過了海就是神仙，又可重回校園向學生洗腦播獨。

被釘牌的教師都被裁定專業失德，有的連歷史事件也可歪曲來教，被批評為沒有當教師的資格；有的則發表反中仇警煽暴言論；有的甚至赤膊上陣充當暴徒被定罪，而且局方在黑暴爆發至今共收到200多宗投訴，僅4名教師被釘牌，早被斥為姑息養奸；現在楊局長還要擺出憐香惜玉狀，下令要為這寥寥數人設立復牌機制，教正常家長、正常市民、正常教師、正常學生情何以堪？

更須指出，撇除涉及反修例黑暴的黃師不計，2019年至今，共有12名教師被教育局取消註冊或註冊申請被拒，當中包括涉偷拍裙底遭釘牌，又有屢次逃稅被判入獄，難道教育局也要為這些人打開方便之門嗎？要是這些人不會獲得復牌，何解荼毒學生反中亂港、仇警煽暴的教師可以例外？

現屆政府時日無多，任期到明年6月底，高官為黑暴人士開脫，到底所為何來？難道黑暴暫告一段落，林鄭便急不及待在餘下時間裏繼續其未竟的大和解之志？