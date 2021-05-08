據說，香港電台時事節目《鏗鏘集》的監製已經提出請辭，事情觸發點是該台的管理層作出最新指示，該節目以後只集中做有關民生的題材，不要再觸及政治。但要是讓我說嘛，《鏗鏘集》不如取消了更好，因為這個製作團隊既無心也沒能力做好民生議題，全副精神就傾注在「講政治」之上，如今偏要他們捨長取短，那再生存下去亦無意義，不如休去。

我曾看過一集《鏗鏘集》，是描述外賣員的生活，連廣告約半小時的內容，卻先用了半集時間，讓一個外賣員自說自話，描述他每日的遭遇和心路歷程。作為觀眾，好不容易熬過10多分鐘的上半集，滿懷希冀，以為下半集會採訪其他同業。豈料，下半集也是一模一樣，整個節目就只有「一條友」在軟語呢喃。

半小時的內容只訪問一個人，在特殊情況下，也不是不可以，但最低限度要告訴觀眾，為甚麼這是一個典型人物，他有何代表性，值得用一整集時間去講他。然而，觀眾抱着這個疑問看畢全集，卻不會找到答案。

《鏗鏘集》做民生課題是如此敷衍，但做政治題材確是認真的，可惜，認真不代表不偏頗。這個節目是一意在煽動反中央、反特區政府的情緒，管治班子把它留下，無異於養着狗兒咬自己的腳。

該節目團隊製作追查「元朗721」事件真相的特輯，或探究將軍澳停車場周梓樂墮樓事件，這些內容都是嚴謹而翔實，但《鏗鏘集》只對含有反警察、反政府意識的題材有興趣。然而，對於「黃絲」指警察在港鐵太子站打死示威者，又或者「爆眼女」說自己的眼睛是被警察所傷，這一類疑似的謊言，《鏗鏘集》卻從來不花一分力量去揭穿真相。這個節目民生議題不會做，政治議題又太偏頗，啥也做不好，何不索性取消了？