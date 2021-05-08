港產官僚自我感覺防疫「張弛有道」，更夠膽死話防疫「滴水不漏」，做好「內防反彈、外防輸入」添！撞鬼你咯！港人抗疫逾年，至今仍然日日夜夜受到封區、強檢、隔離之苦，放寬咗禁聚令，「疫苗氣泡」措施反而添煩添亂！

飲食業員工接種疫苗率低，老闆無奈又係選擇B級4人一枱食到晚上10點嘅多，指母親節都谷唔到乜嘢生意，訂座率未見踴躍，料生意較正常時期下跌三成！至於酒吧所謂「有條件」復業，由於條件苛刻，生意更如飛流急瀉，下插逾七成，老闆只感嘆慘淪谷針犧牲品！香港之庸官，眼見港人活於水深火熱，好心自我反省吓，唔好懵吓懵吓成日未瞓醒咁款至得㗎！

呢，正當本地大有機會零確診之際，又走甩一個帶有變種病毒株嘅29歲印度男，佢感染埋31歲菲籍女友人，兩人上月確診後疑瞞報行蹤，曾有影皆雙呢度去吓嗰度聚吓，就咁「嬉遊醉眼」，令病毒殺入公屋社區，搞到香港雞毛鴨血，究竟仲隱瞞幾多行樂處？走漏多少漏網之魚正在播毒？老朽思之，頭為之痕！

其實，香港喺一眾庸官管治下，流年不利，連一個「星港旅遊氣泡」都好事多磨，一準備重啟，香港社區又爆變種病毒，新加坡疫情亦突然彈上，星洲政府已放風話鑑於疫情有變，正評估兩地旅遊氣泡計劃是否會有潛在變化，看來呢個氣泡好大機會又成泡影！唔通真係「世間好物不堅牢，彩雲易散琉璃脆」？

唉，唔通想去一趟星洲食碟「星洲炒米」都咁難？好奇咩？老朽淨係想過澳門食碗水蟹粥都遙遙無期，香港想同澳門建立「港澳旅遊氣泡」，又係難過唐三藏取西經，皆因澳門特首堅持香港要做到連續14日零確診，否則就冇得傾！好明顯，澳門唔想畀香港拖累，自家連續400多日未出現本地確診，防疫滴水不漏之金漆招牌，豈可貪港客嚟食碗水蟹粥拉吓老虎機而毀了清譽！