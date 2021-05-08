明天是母親節，每逢佳節倍思親，每個人來到世界上，都一定會經過母親十月懷胎，才一朝分娩，成功做人。十月懷胎的孕婦，經歷心理和生理，以及身體的重大變化，箇中滋味，恐怕只有經過妊娠親身經歷才體會得到。

一朝分娩，對於醫學發達的現今社會，已非難事，可是在過去醫學科學還未臻完善，甚或地域的差異、設備的不敷等客觀和時代的局限下，分娩真是一道鬼門關，母子平安過了這道關是天大的喜事。因此，筆者素來覺得人們慶生的時候，首先要感恩母親的生育之恩。

自己來到世上，其實最辛苦的是生養自己的母親，可能因自己弟妹多，又是大哥，比自己年歲小的弟妹在襁褓時，都一一協助母親照料，因此對做母親的艱辛與痛苦，眠乾睡濕，憂柴憂米，更憂沒足夠乳水餵哺，特別有戥母親難過的感受。

我慈祥的母親無讀過書，一生勤儉持家，由早幹到晚，為我們一群「化骨龍」奔馳，但從來沒有拿我們出氣，打罵過我們，天大的困難壓下來，她總是默默承受，一眾弟妹最服是媽媽的話。母親身上流着中國婦女那種吃苦耐勞、慈祥仁愛的美德，最記得兒時高燒多日不退，中西藥都不見起色，她心急如焚，到處求神拜佛，終求得神茶灌我一口飲完，竟然病情好轉，緊鎖的愁容才展開眉心。

家中食箸多，每頓飯最後撈汁的總是母親，白飯不夠，飯焦總是歸母親用水浸泡後填肚。家貧吃不上糖水，母親便去排檔檢拾些免費但乾淨的「飛邊」方包皮回家做糖水，聊作甜品解我們的饞嘴。為了幫補買餸錢，母親去做小販，半夜便起床煲粥，大清早抬到街上擺賣，還要時常「走鬼」，有次我頂替被捕母親扣押在尖沙咀警署，切身感受甚麼是民族壓迫和階級剝削，且深深感受到母親的艱辛！母親從來沒有從口中告訴我們甚麼大道理，但是偉大的母愛早已無聲地影響了我們的一生。