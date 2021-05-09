香港的出路只能依靠「一帶一路」。

當然，香港可以在粵港澳大灣區發展，但可憑甚麼條件與深圳、廣州一爭主導呢？人口規模、經濟規模已開始遜色，差距會擴大。產業、科技，香港是無可依恃。大學暫時還可觀，卻走向是英、美大學的分校化，與本地、本國關連才剛開始，無論本地化、國際化、科研能力、人才都比不上珠三角急速擴展的高等教育與科研機構。香港的大學正全面在珠三角設分校，3、5年內，一如中文大學，珠三角的分校才是校本部，香港變成分校。即使前特首用土地送給外國來設校，個別已撤走，餘者不過是賺香港和內地學生的學費，對香港發展哪有貢獻？

香港再工業化從上世紀70年代的工業多元化至今，迄無寸進，只有倒退。航運中心已經失落，比不上上海，也比不上深圳、廣州。空運還有優勢，但是廣州、深圳擴大空港、空運，香港可保地位多久呢？貨源還是來自珠三角，不從本地。

香港僅餘的是金融中心，但愈來愈是內地的離岸中心，股市是A股為主，依靠北水南下，交易遠不如上海、深圳，或許可勝台北。財富管理中心可能變作內地資金外流缺口，中央政府可以放任多久呢？面對美國挑戰的國家金融安全，中央抑壓阿里巴巴打擊槓桿化、金融化，制止金融泡沫，香港財富管理中心要規範化，但還受到美國監控，發展空間不多。主其事的主要還是內地人才南下，愈來愈離岸化。

香港怎樣參與、怎樣貢獻、怎樣將之連接珠三角的發展呢？深圳、廣州在中央允許下把業務進一步擴張至香港，深圳、廣州與香港連接便會更易完成，但香港便成為深圳、廣州的離岸中心，或經濟的伸延。香港回復開埠初期作為廣州外港的有限角色作用，若經濟發展不了，更可能成為深圳的後花園。

依香港現時的條件、能力，在大灣區的發展，只可能是配角，或可保經濟、民生不會明顯衰落，但對大灣區的作用當在深圳、廣州之後。要讓深圳、廣州扶持香港，扶持的力度與方法難以有大的寄望。

廣州、深圳、珠三角乃至內地大多數地方，對「一帶一路」的參與有限，積極性與認知不足，國際化條件也落後，這正好給香港一個大發展機會。可是，如歷史上歷次的結構轉型，香港都要重新學習、付出大努力，才可以成功。「一帶一路」代表香港與中國都要從美國體制突破出來，難度比前更甚，香港能否又一次脫胎換骨呢？這是香港人與中央政府要做的選擇。