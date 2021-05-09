這場美國發起的對華「世紀大戰」、「國運大戰」，最終會不會導致美國對中國發動戰爭呢？如果不動武美國就能打垮中國，當然就不會動武。但如果美國用盡了其他手段，仍然不能使中國屈服，那麼戰爭就成了美國最後的「選擇」。

說「選擇」，因為若從理性主義、現實主義、損失計算、勝負與否的判斷出發，美國可能知難而退。如果美國失去了理性，從帝國主義的霸權本性出發，從某種「危機感」、「威脅難除」出發，從不可遏制的迷信戰爭能解決問題的瘋狂心理出發，那就會發動戰爭。上述兩種狀況深藏於美國的社會制度、歷史傳統、文化精神之中，如今特別糾結。

美國要通過發動戰爭打垮中國，其目的和前景有兩個估計，一是大規模的摧毀中國的國力基礎，摧毀中國的經濟、軍事、科技、工業、金融等發展力量和有生力量，讓中國「一夜回到解放前」，回到改革開放前，讓中國成為戰爭廢墟。二是通過戰爭擊垮中國政權，扶持美國代理人上台，建立傀儡政府，成為美國附庸，順便把台灣、新疆、西藏、香港等分裂出去，「成全」台獨、疆獨、藏獨、港獨，肢解中國，讓中華民族永遠無翻身機會，成為美國隨心所欲的龐大自由市場，成為美國「普世價值」的「民主樂園」。

要達到上述目的，美國不發動戰爭則已，要發動就必須是大規模，而且要找一個「很充分」的理由，要有一個引爆戰爭的引信。這個理由和引信是現成的，就是台灣問題。不論是「台獨」突發事件，還是北京按照「武統」計劃動手，都可成為美國對華戰爭的點爆索，引發大戰。這場大戰最低程度會把日本、南韓、菲律賓、「五眼聯盟」，甚至印度都捲進來。而中國若勝了，不但台灣可收回，沖繩（琉球）亦可「認祖歸宗」，美國在亞太區的力量和影響力將大部分消失。中美大戰，如果歐洲一些不知好歹、活得不耐煩的國家想跑來趁火打劫，那麼俄羅斯就得天賜良機，北極熊就會向歐洲撲來，世界大戰開打。