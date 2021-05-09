利用台灣遏制中國大陸，是美國一貫策略，但數十年來一直採取「戰略模糊」，既不表態是否出兵介入台海戰爭，也不表態是否支持台獨，以避免與中國大陸直接衝突。近年隨着中美關係持續惡化，華府更加積極打台灣牌，於是部分美國政客和學者開始鼓吹「戰略透明」，要求華府公開宣布協防台灣。對此，美國印太事務協調官坎貝爾明確表態，認為「戰略透明」的觀點存在很多重大缺陷，遠非最佳選擇。這是甚麼意思？很簡單，美國不願承諾協防台灣。

按照坎貝爾的說法，中美在台海問題上的任何衝突，都不太可能被控制在一個狹窄的地理區域內，將迅速擴大，從而衝擊整個地區乃至全球，所以「維持現狀」最符合雙方利益。說穿了，美國不是不想介入台海戰爭，而是根本沒有把握取勝，過去五角大樓兵棋推演的結果幾乎全是美軍落敗，他們豈會甘心替台灣做炮灰？台灣有些人總是幻想美國會出兵協防台灣，顯然是太傻太天真，美國連北韓和伊朗也不敢動，又怎麼可能與中國直接衝突？

最可笑的是，早前G7外長會議聯合公報提到台灣問題，台獨分子和傳媒喜出望外，大肆渲染「強力挺台」、「意義重大」。這分明是拉大旗作虎皮，G7只是順應美國要求擺擺姿態而已，沒有任何實際意義，台獨分子視之為救命稻草，恰恰暴露他們心虛膽怯。

有人說，美國不願意承諾協防台灣，間接表明美國不想踩北京的紅線，不想碰影響中美關係的地雷。事實是否如此，尚待時間驗證，唯一可以肯定的是，美國壓根兒不希望台海爆發戰爭。華府的如意算盤是，台海維持現狀，他們既可以繼續利用台灣遏制中國大陸，還可以推銷軍火大發其財。所以，台獨分子千萬不要表錯情，更不要肆意挑戰大陸紅線，否則勢必為台灣帶來滅頂之災，美國也好，G7也罷，都只能隔岸觀火。