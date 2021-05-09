食衞局局長陳肇始可算是香港廢官表表者之一，無能無用不特止，連最基本的開會禮儀也做不到，被發現在抗疫研討會上打瞌睡半小時，特區有一個「夢中抗疫」的食衞局局長，想疫情清零，可謂「發夢都冇咁早」。日前政府又上演「午令夕改」的鬧劇，比古代庸官「朝令夕改」更不堪。

港府大開中門，放染疫印度漢入關，變種病毒入侵社區，患者所住大廈需全幢撤離隔離21日，導致怨聲載道。港府上周五調整病毒接觸者檢疫安排，但又不忘谷疫苗針，表示打完兩針滿14日可縮短檢疫期，下午宣布的版本指不涉及變種病毒的密切接觸者，由14日檢疫中心隔離，縮減至7日家居檢疫，但晚上8時後卻急急更新，澄清這些人士仍需往檢疫中心進行7天檢疫，並加7天自我監察。

變種病毒來勢洶洶，政府谷針谷上腦，竟在這關鍵時刻放寬檢疫安排，寬減「疫監」，又舉棋不定，午令夕改，令人大失信心。當港官還妄想與內地早日通關，推出「來港易」獻媚，殊不知人家從來未放下戒心，深圳又收緊港人入境檢疫措施至14日隔離加7天健康管理。熱臉孔貼冷屁股，香港人的面子給廢官丟夠了吧！

自我監察如果有效，就不會有疫監的存在。港府為谷針鹵莽縮短檢疫期，打了疫苗不能保證不會傳播病毒，近八成輸入個案屬無病徵，近半隔離檢疫確診者亦是無病徵，事實上已經多次走漏確診者，印度漢一個已經弄得雞毛鴨血，再多幾個肯定全面淪陷，清零目標更加渺茫，甚麼旅遊氣泡都變泡影了。

陳局長是如何想出如此荒謬的策略，是夢中有仙人指路嗎？抑或是睡眠不足，半睡半醒之間下的決定？中國武術有一門叫醉拳，步姿蹣跚似企不穩，局長耍的是夢招，招招都似不清醒狀態下打出，岌岌可危，實在有異曲同工之妙。