港府一直迷信疫苗萬能，千方百計催谷市民接種新冠疫苗，既為復必泰疫苗劃下接種「死線」，8月底前不接種第一劑，將不再有供應；然後又將食肆劃分ABCD區，食客和職員若接種疫苗，可獲放寬每枱人數及延長營業時間；現在更將接種兩劑疫苗14日的新冠肺炎密切接觸者的「疫監」放寬，不涉及變種病毒的密切接觸者，檢疫中心14日「疫監」可縮減至7日；而變種病毒密切接觸者「疫監」則由21日減至14日。問題是，疫苗是否真的靠譜呢？

日前本港驚現接種兩劑復必泰疫苗超過14日的華大基因男職員確診事件，成為首例。港府對此當然死撐，認為正是男職員接種了兩劑疫苗，有了抗體，其病情和病毒量才會變得輕微。是耶非耶，專家說了算，但接種疫苗後照樣中招卻是不爭的事實。對於患上「疫苗猶豫」的大部分香港人來說，這個消息無疑令本已脆弱的信心更加脆弱。

港府聲稱，現時有逾100萬港人接種第一劑疫苗，約佔人口一成。惟死亡個案層出不窮，現在更有人接種兩劑後照樣確診，令市民疑慮更深。港府卻於此時放寬檢疫盲目谷針，連密切接觸者也可獲得寬減，隨時適得其反。

新冠病毒不斷變種，已有愈來愈多證據顯示現有疫苗不足以抵擋，這也是各大藥廠加緊研發第二代疫苗的原因。BioNTech創辦人明言，已打兩針人士可能需要打第3針，日後更可能需要年年打，港府卻在變種病毒襲港之際，以谷針為前提放寬檢疫安排，豈是明智之舉？

正如專家指出，檢疫時間應和潛伏期掛鈎，病毒潛伏期沒有縮短，檢疫時間卻縮短，會有甚麼後果可想而知。現在連密切接觸者也不例外，而且是變種病毒的密切接觸者檢疫一樣獲放寬，不是冒險是甚麼？須知變種病毒潛伏期長、傳播力廣、殺傷力大，此舉是否等於開門揖疫，怎能不令人懷疑？

毗鄰的深圳即時作出反應。當地政府聲稱，因應印度疫情嚴峻，包括港人在內的所有入境者，檢疫期由原本的隔離14日，收緊為集中隔離14日後再進行7日社區管理，即「14+7」措施，期間更要接受4次核酸檢測。深圳怕咗香港，彰彰明甚。

諷刺的是，港府不僅放寬密切接觸者的檢疫安排，連外國入境者都一樣獲優待。反觀內地和澳門則嚴防死守，絕不鬆懈，連何時和香港通關也絕口不談。兩相比較下，港府不是過於大安旨意嗎？變種病毒會否隨更多入境者輸入本港，引發第5波疫情大爆發，港人除了自求多福，夫復何言。