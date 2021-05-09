港府宣布推出5,000元電子消費券後激起劣評如潮，別說拖到暑假才登記已經很遲，登記完何時發放更是語焉不詳，而且還要分5期發放，濕濕碎碎，最終又是益了超市，對提振經濟幾近沒有作用。可能被人鬧得多，當局終於有反應，昨日表示不會按原本計劃分5期發放消費券，期數不會太多，使用期限亦會盡量延長，有可能延至農曆新年讓市民辦年貨。

唉，雖然政府總算聽到民意肯作出微調，但始終不肯一次過派5,000元，而且居然期望市民用來辦年貨，會不會太遙遠了？香港3月份零售業總銷貨價值的臨時估計為276億元，儘管按年上升20.1%，但依然遜於市場預期按年增34%。連政府都承認，3月零售銷售之所以錄得顯著的按年升幅，主要由於去年的比較基數十分低。第一季合計，零售業銷貨量按年上升7.2%，遠較2019年第一季的銷貨量低32.5%。

事實上，不止零售銷售數據不理想，本港失業率仍然高企，飲食業尤為失業重災區。政府推出消費券的目的，既然是提振經濟、刺激消費，那就應該要快──登記要快，派發要快，效果要立竿見影。很可惜，港府慣性拖拉，只知按本子辦事，根本沒有急民所急。許多基層市民連暑假也難捱，港府卻說消費券要留待市民辦年貨，這是攞景還是贈興？

香港的高官養尊處優，生活離地，不知民間疾苦，形同晉惠帝看見天下發生饑荒，餓殍遍野，百姓無米糧充飢，居然反問「為何不把肉煮成糜爛的肉粥吃」一樣荒謬。這就是為何港府每次推出自以為德政的措施，皆贏不到掌聲，只得到罵名。

看澳門又派錢又派消費券，呢頭公布，嗰頭收到，哪會像港府一味拖？兩個特區就像龜兔賽跑，過去被看低一線的澳門早就爬頭遙遙領先。港府繼續做「井底之兔」，自己貽笑大方事小，拖累香港發展事大。