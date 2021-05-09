美國前總統特朗普口沒遮攔，是人盡皆知的事，奇則奇在，他在任時撒下很多謊言，不少美國人甚至香港「黃絲」卻信以為真，而且他的謊言不必如何高明，即使是信口胡謅，也能夠教一眾愚人篤信不疑。這個世代的民智低下若斯，我真不知道世界民主之路，是否還能走下去。

特朗普曾經告訴世人，剛過去的美國總統選舉，民主黨的拜登是透過舞弊竊取了政權，又曾說新冠肺炎病毒是中國在實驗室中製造出來的。這些調調兒一聽而知，是荒誕不經，奈何昔日卻使不少癡人們深信不疑。

有一段時期，我的「黃絲」朋友對世界衞生組織異常反感，原因不為別的，就是因為特朗普政府曾說北京收買了世衞，使該組織經常偏幫中國。這類秦檜式的莫須有罪名，按理在這個年代只能用作搞笑，然而，卻偏能使不少人相信。

去年，世衞專家組的領頭人視察過中國防疫設施之後，告訴世人，要是自己患了新冠肺炎，他會選擇在中國治療。這個言論一出，在香港「黃絲」群炸開了鍋，紛紛說是中國收買了世衞的罪證。如今事隔約一年，美國過敏與感染疾病中心主管福奇面對印度最新疫情時，他開出的藥方恰恰也是「向中國學習」。難不成，福奇亦是被中國收買了？

況且，如果說世衞組織是北京的附庸，按理中國製的新冠疫苗理應最早獲批緊急使用權才對，但事實上，世衞對中國疫苗的審核可謂嚴苛至極，對西方生產的新冠疫苗，則輕易大開方便之門。全球已注射中國科興、國藥疫苗的國家元首不知凡幾，而世衞到日前才姍姍來遲，批准了國藥的緊急使用權，到本文執筆時，科興仍然被刁難。

世衞跟中國的關係有多密切，特朗普的指摘是否言而有據，如今不是彰彰明甚了嗎？