庸官以牛棚困貓嘅方式防疫，所謂「外防輸入」老早已變成笑話！再加上抗疫政策朝令夕改，一有依郁，首先懲罰市民！好似漏招致變種病毒殺入社區，有理冇理，隨即下令多幢大廈居民要檢疫21日，慘遭圍封強檢嘅居民無不怨聲載道，譬如安排混亂、無辜坐多咗成日疫監、膳食措施衰過監獄等，依家天氣漸熱，可以想像，要強檢嘅居民必然更加難受。

封區強檢亂晒大龍，庸官無能，害苦嘅必然係市民！喺輿論壓力下，庸官終於表示會調整出現變種病毒個案嘅大廈居民檢疫安排，毋須全幢大廈居民送檢。新安排係如有源頭不明嘅初步確診或已知確診個案，會對該大廈作封區檢測，檢測確認所有居民無染疫後，只須於封區檢測後嘅第3、7、12及19日進行強制檢測，並在21日內進行自我醫學監察，以取代全幢大廈居民送檢。

呢，因多名確診外傭涉變種病毒，政府知驚，隨即宣布全港37萬名外傭要喺本月9日或之前強檢，庸官一聲令下，只見檢疫中心人龍處處，尤其係周六周日，於是勞工處提醒外傭要盡快完成檢測，又呼籲僱主容許外傭平日檢測，一時之間，搞到僱主和外傭無所適從，當中恐怕亦會有摩擦。

再者，新冠病毒「蠱惑」陰濕，潛伏期長，即使打完兩針過了14日仍有機會確診。日前政府表示不排除為全港外傭進行第二次強檢，一個家務組織嘅幹事就質疑有關強檢安排欠控疫基礎，並且詰問：係咪其他行業如果有一個人確診，就成行強檢？佢認為當局應針對已發現嘅病毒傳播鏈作調查，否則全港外傭重檢，會對僱主和外傭造成不便！

講真，庸官防疫已失方寸，一人中招，就要成村人「陪葬」，勞民傷財嘅強檢，得個「亂」字！好心唔好為谷針而本末倒置，咁搞法同深圳通關更無望，「爸爸為何這麼久不回家？」咫尺天涯，孰令致之？