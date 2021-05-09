今天是偉大的母親節，首先謹祝天下的母親青春常駐、家庭幸福！並以本文送給香港兩部分最需要社會關心和支援的母親。

一部分是逾萬位被警方在黑色暴亂中拘捕了的青年及學生的母親，萬多位母親恐怕是在母親節中最傷心的人。試問經過10月懷胎、辛辛苦苦湊大的親生骨肉，滿載父母的寄託和希望，充滿無限光明前途的下一代，好不容易才讀上心儀中學，好不容易考上夢寐以求的大專院校，甚至好不容易畢業在即，竟然一朝被洗腦參加暴動觸犯刑事罪行而粉碎大好前途，一世留下刑事犯罪紀錄。更可憐的是，被洗腦的下一代尚未清醒，仍然沉醉在自我興奮的「光時」和「港獨」理想，盲目信「坐監令人生更精彩」的「違法達義」。1,600個未成年被捕疑犯，只有10多人認錯，願意接受警方寬大的警司警誡處理，不就足以證明這1,600個尚在中學，甚至可能還是小學的兒童（還不能說是青年）被洗腦中毒之深了。

媽媽心碎了！爸爸心碎了！逾萬個幸福家庭破碎了！這就是今天香港母親節的最大悲劇！

另一部分是數以萬計有兒女仍在學習階段的中小學生的母親，她們目睹黑色暴亂，逾百教職員被捕、200多名教師被投訴專業失德，教育局卻拒絕社會各界及廣大家長的要求，公開涉事教師和學校名單，拒絕給予家長及其子女知情權和監督權，從而令學生家長不能擁有保護子女免受洗腦的選擇權，教育局的做法簡直大違師道！

請問教育局局長楊潤雄，學校失控、校長失職、教師失德下，難道家長沒知情權、沒選擇權、沒讓自己子女逃避被失德教師洗腦的權利嗎？那麼便只能讓子女被強迫洗腦、毒化，最終走上反社會的犯法道路，而完全沒有逃生門嗎？香港連封建社會「孟母三遷」的選擇權都被剝奪，還算甚麼民主、自由和人權？今天母親節是愁懷母親救兒吶喊最痛的一日。