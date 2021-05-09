神州觀察：莫名負罪十幾年　司法辦案瞎了眼

山東濟寧鄒城市一名張姓女子前年偶然發現，其戶籍訊息中竟出現盜竊和賣淫兩項違法犯罪紀錄，事發10幾年前，惟其當時一直在外打工，不曾到過兩案的案發地點，於是帶着疑惑往當地公安局查詢，方知身份遭人冒用。張女雖於去年獲平反，期間卻也因此名譽大損，家裏家外遭受各種非議與冷眼，令其承受巨大精神壓力，近日憤而向法院提出逾百萬元國家賠償申請，欲討回公道。

說來也是荒唐，一名罪犯從抓捕到審訊、提訴、過堂、宣判、執行，期間需經過公檢法多部門重重關卡，層層審核認定，更少不了「驗明正身」這一重要環節，按說不該有錯，哪怕某個環節偶有疏漏，還有其他部門、流程可以防範，及時糾錯，偏偏本案竟出現了「一錯到底」的不可思議現象，等於公檢法各方集體「瞎了眼」，誰都看不到問題。尤其是案中真正的違法犯罪分子，先後於兩年間接連冒用同一事主身份，都能順利過關，簡直匪夷所思。

然而，類似荒唐事件並不鮮見，且通常會為受害者帶來諸多名譽及利益損失，可謂無辜又無奈，譬如河北石家莊早前就有村民同需背負盜竊犯罪名10幾年，並懷疑因此未能入選參軍，以及不能擔任村官，原因是真正的罪犯與其同名同姓。而因同名同姓出錯的情況還很普遍，翻查報道可見，多地都曾發生過，但這豈能作為司法出錯的藉口？全國同名同姓的人多的是，若都這樣搞，那得有多少無辜之人遭殃？難道司法機關就是這種水平？

出了問題，要求平反糾錯、恢復名譽及道歉賠償亦困難重重，不易實現。譬如本案受害人至今仍不知身份訊息如何被盜，包括公檢法機關當年如何對冒名者身份訊息進行審核，甚至法院再審此案，亦無獲告知，判決文書更加欠奉，平反起來如此遮遮掩掩，究竟是何道理？一些地方的情況則是，有人發現背負「莫須有」罪名後，有關當局亦「勇於」承認出錯，但就拖延多年不予改正，為對方恢復名譽，以致受害者不能像正常人一樣工作生活，相關損失不知該怎麼算，或是找誰去算。

可以見到，內地冤假錯案頻出，處處烙下司法腐敗落後之印痕，或為限期破案，或因急功近利，或是受人錢財、忠人之事，需將好人故意整成罪人，各種刑訊逼供、非法取證手段常令人毛骨悚然。除此之外，便是這種司法不作為，面對案情毫無責任心，連最簡單的錯誤也留意不到，如同睜眼瞎，同樣不可容忍，因為他們的一個小小疏忽，就有可能造成無辜傷害，這樣的司法工作者大量存在，勢必會製造更多的冤假錯案、司法不公，本質上與那些靠屈打成招造冤獄之輩並無二致，亦反映內地追求司法進步仍然艱難。