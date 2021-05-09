世界視線：美放棄疫苗專利　背後涉中國因素

美國政府日前宣布，願意在疫情大流行期間豁免新冠疫苗專利權，國務卿布林肯指出，按目前進度，若美國及其他國家不做更多，估計全球民眾到了2024年，仍未能接種疫苗。另一方面，美國貿易代表戴琪將與世貿商討如何更廣泛地分配疫苗。

今時今日要了解美國的決策行為，絕不能忽視中國因素。此前華府一直拒絕放寬對印度的疫苗關鍵原料出口限制，即使印度單日感染宗數突破30萬大關，仍然無動於衷，直至中國表示願意向印度伸出援手，華府才改弦更張。

同樣道理，過去半年包括印度、南非在內的約60個國家，一直試圖說服世貿取消疫苗專利權制度，但為美國、英國及歐盟反對。而就在西方世界「擁針自重」的同時，中國卻向不少有需要的國家出售或提供疫苗，儘管西方社會將中方此舉標籤為「疫苗外交」，但畢竟人命關天，西方世界的「不作為」已令其道德制高點大打折扣。事實上，就在美國表示願意放棄疫苗專利權後不久，世衞隨即宣布批准國藥的新冠肺炎疫苗作緊急使用，隨着中國疫苗在全球抗疫中的角色愈來愈吃重，作為西方世界領袖的美國，自然不甘後人。說穿了，就是美國在全球的「道德領導角色」不容旁落，尤其不容被中國奪去。

事實上，美國即使真的放棄疫苗專利權，大藥廠的利益也不見得真的立即受損。對於一眾發展中國家而言，光是獲得專利豁免仍然遠遠不夠，消費貿易壁壘、解決供應鏈瓶頸以至原料短缺等問題同樣重要，以輝瑞的疫苗為例，共需要來自19個國家、80多個供應商近300種生產原料，也就是說，即使容許生產仿製藥，全球範圍內有能力做到的企業也不多。

不管怎麼說，美國放棄疫苗專利限制，對全球抗疫來說始終是件好事，也是中美大國鬥爭所帶來的「紅利」──試想像全球只有美國這個霸主，她還有需要「沽名釣譽」嗎？美國還不回到特朗普時代肆無忌憚敲詐盟友的老路嗎？從這個角度看，那些助美遏中的國家，實在愚不可及。