正論：失業貸款亂象多　紓困不成淪壞帳

財政預算案提出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」上月底接受申請，短短時日，申請人數破萬，反映經濟低迷，失業人士猶如「涸轍之鮒」，急需西江水救命。然而，別說有關計劃早被譏為逼失業人士舉債，沒有收入證明的「炒散一族」更未能受惠。有不法集團聲稱能提供文件助人申請貸款，再從中抽水牟利。此舉不但違法，一旦申請人走數更會成為壞帳，最終又是納稅人埋單。

這個俗稱「失業貸款」的計劃，由港府通過外匯基金全資擁有的香港按揭證券有限公司負責管理，貸款上限8萬元，實際年利率1厘，還款期最長6年，港府為該計劃的承擔額為150億元，意味若借款人不還款或無力還款，變相要政府動用公帑埋單。實際上，政府自己也估計是次計劃的壞帳比例高達25％，即四分一人不還錢，不可謂不誇張。

稍有常識都想得到，申請貸款都是失業人士，他們是否有能力還款成疑。最近便有不法集團覷準「商機」，在網上發布貼文，指可為沒有強積金供款證明及稅單等的「零散工」代辦所有文件，批出最高8萬元貸款後，會收取一萬元作為代辦費，不成功不收費。法律界人士指出，不論是申請者還是代辦者，均有機會觸犯串謀詐騙罪及製造虛假文書罪，一經定罪，最高均可被判入獄14年。不難推斷，不法集團或零散工若成功獲批貸款，將是走數機會最高的一群，這筆壞帳，隨時比港府估算的更驚人。

說來實在唏噓。一方面，「炒散一族」同樣受疫情打擊，急需援助；另一方面，計劃審批繁瑣並諸多設限，這類人根本無法受惠，由是讓不法之徒有機可乘。更不必說，即使符合申請資格的失業人士，亦因為銀行審批緩慢而無法一解燃眉之急。由此可見，計劃漏洞多多，亂象叢生，既無法為市民紓困，又淪為犯罪工具，最終更是一盤爛帳，說是打劫庫房也不誇張。人們實在不明白，當局與其動用大筆公帑承擔壞帳，為何不肯設立失業援助金，真正做到急民所急？

說到底，這個政府向來善財難捨，冤枉甘心。別說失業貸款淪為壞帳已成定局，為了拒絕設立失業援助金，高官藉口多多，不是說與現有支援措施重疊，就是說擔心臨時措施恒常化；但說到浪擲公帑則再多也不嫌多。「食碗面反碗底」的香港電台固然年耗10億元公帑營運，食環署滅鼠開支每年超過二億，老鼠卻愈滅愈有；7年狂燒60億元公帑供養假難民，更形同為治安毒瘤輸血。至於廢官自己在逆境下加薪、預留二億多元供公務員旅遊玩樂，更是眉頭不皺一下。

然而，不管港府如何整色整水，又是推出失業貸款，又是推出電子消費券，對重振經濟的作用都是近乎零，只要疫情一日不能清零，粵港澳一日無法通關，經濟只會繼續尋底。奈何港府應做不做，不應做偏要做，在變種病毒陰霾籠罩下，竟貿然放寬檢疫安排。香港何時才能走出疫情泥沼，真是天曉得！