功夫茶：廢官縱容廢車　霸路危害行人

香港陷入疫境，南亞佬輸入變種病毒，社區淪陷，放個屁都隨時播毒，假如聞到個屁有陣咖喱味，你都咪話唔驚！

山不轉，路轉；路不轉，人轉，市民惟有行山避疫，效法東漢時期嘅桓景，當時呢位仁兄聽道士費長房嘅話，九月九日帶家人登高避禍，後來返屋企發現家中雞犬全死於瘟疫，呢個係中國重陽節登高習俗嘅典故。

端午都未到，重陽未有耐，但香港山頭已經人頭湧湧，尤其係香港最高嘅山峰，大帽山，山高海拔957米，有日出，有雲海，起碼空氣都清新啲，行上去就真係心曠神怡，加上交通尚算便利，當然係行山熱點，唔少人選擇喺山腳荃灣川龍村起行，但呢個起點竟然變咗黑點，隨時未出發已經被車撞低唔使行，本報今日獨家踢爆，行山朋友固然要警惕，最重要係廢官唔好當睇唔到。

有眼嘅都會望到，川龍村裏面廢置汽車成百幾架，唔少霸佔行車線，令到村內嘅雙線雙程行車路變成單線雙程行車路，部分廢車更加擺放附近行人路，行人同車輛都被迫行一條行車路，人車爭路，每次有車經過都要互相提醒，千祈唔好畀車撞親。行山有風險就知啫，估唔到未上山都會遇險。

唔少廢車更加停泊喺附近官地上面，唔單止車生銹，仲傳出惡臭，中人欲嘔，落雨仲會排出污水，有時候「浸到上膝頭」，又惹嚟蛇蟲鼠蟻聚集，搞到環境幾咁惡劣。行山客唔係住喺度，村民就慘囉，日日都提心吊膽，曾經向地政總署、運輸署、路政署呢幾個部門投訴，但官字兩個口，一個口淨係食飯，一個口就用嚟放屁，個個部門都將自己責任放到最後，其他部門責任行先，所謂跨部門形式處理廢車問題，實際等於「冇人做」，你推我讓，講完就算數，廢車問題變成「無王管」。

其實呢個廢車阻路問題，好多市區或鄉郊地區都屢見不鮮，立法會議員曾經炮轟，政府話各區民政處會就擔當統籌同協調嘅角色，聯合各部門清理廢置汽車的行動，仲話有5區已開展聯合行動，但廢車問題嚴重嘅荃灣區就未有提供時間表。

功夫茶睇見官僚做嘢真係眼火爆，好多廢車上面都貼住車輛牌照同埋行車證，可以聯絡車主快啲搞掂呢堆蘇州屎，如果限期內唔睬就直接將架車拖走，人哋都唔要，即係垃圾，劏咗佢有乜問題？香港寸金尺土，一架車霸嘅位值幾錢知唔知？呢啲咁唔負責任嘅車主，唔罰佢錢已經偷笑！

港官咁縱容廢車，唔通因為同病相憐，大家都係廢物，特別有感情！廢官當道，廢車霸路，香港人忍受呢堆廢物好耐，快啲自己過主啦，畀條生路大家行，好唔好！