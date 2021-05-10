功夫茶：警設專隊護動物　虐畜惡行勢難逃

警隊守我城，固然要有股「石可破也，而不可奪堅」嘅堅毅精神，之不過，警方對待動物，依然心有所信，堅信動物亦有權益，動物嘅命亦係命，一個文明城市，不容任何人殘酷對待動物，是以警方2018年喺22個警區設立專責刑事調查隊負責處理相關案件，並於2021年命名為「動物罪案警察專隊」。功夫茶鼓掌以迎！咁講啦，你若殘酷對待動物，警察亦必上天下地調查你，務必將你繩之以法！

呢！大埔警區現時有兩隊動物罪案警察專隊，每隊分別由一名督察、一名警長及6名警員所組成，佢哋全部接受有關嘅專業訓練。大埔警區呢兩個專隊，成立至今不過短短3年多，已調查共34宗殘酷對待動物案件並拘捕11人，其中7宗成功檢控。

調查殘酷虐待動物事件，絕對不比偵查兇殺案容易；功夫茶想同大家分享嗰單被判監8個月嘅案件。被判囚嘅係一名28歲寵物店美容師兼女東主，佢喺2019年8月至2020年1月期間，喺大埔一寵物美容店內虐打5隻狗，用木棒連續地抽打狗狗，狗狗發出哀鳴，有關影片喺2020年1月曝光，全城為之嘩然！有冇搞錯吖？主人帶隻寵物去美容，竟然變成帶咗佢哋去煉獄，貼錢買難受，狗狗受到這般無情虐打，人心之壞，真係難估！

大埔警區着手調查呢單虐打狗狗案，由於警方未能找到短片發布者、受虐犬隻主人，疑犯又一直保持緘默，警方調查頗有老鼠拉龜、不知從何處入手之嘆！幸好佢哋都有一顆愛護動物之心，堅持要為動物發聲，討回公道。只要思想不滑坡，辦法總比困難多，警方隨後開通一條專線供市民查詢及提供線索，喺兩至3個星期內接觸咗逾30名曾帶過自己愛犬到該店嘅市民，其中包括片段中所有被虐犬隻嘅主人。

呢單虐打狗隻案件得以水落石出，全賴警民衷誠合作，以及隊員抽絲剝繭，上窮碧落下黃泉嘅追查，最終有足夠證據，成功將虐畜者入罪。調查此案，絕不比一般案件嘅刑事調查工作容易，主因係動物有口難言，未能講述發生過乜事，是以警方只可以從其他地方搜證，譬如依靠環境證供或短片等作出檢控。

當然，除咗警方嘅努力，愛護動物協會亦貢獻良多，每遇懷疑個案必見愛協督察到場為受傷動物急救療傷，無微不至令人動容，佢哋更會向警方提供專業意見，協助執法機構調查，直至法庭完成裁決，呢方面端賴彼此加強合作，仲要搞好警民關係先可以更有效打擊不法之徒嘅惡行！人和動物要和諧共處，除咗警方嘅專隊守護，本報為政府獻上嘅「貓狗善終園」藍圖，一條龍為流浪貓狗提供生養死葬；人有善願，天必佑之，庸官若一味堅持否決咁好嘅藍圖，冷血無情，因住有報應吖！