正論：致癌毒蠔賣通街　皆因港府冇靈魂

民以食為天，食以安為先。過去香港有美食天堂之譽，回歸後變質變味，尤其在食衞局局長陳肇始的無能帶領下，不僅抗疫一塌糊塗，就連食得安心都成為奢想。本報在各區街市購買本地生蠔並將樣本送往化驗，證實全部重金屬含量超標，兼含有可致癌抗生素。食安中心把關塞責，市民病從口入，隨時連性命也斷送。

本報記者在北角、深水埗、元朗及樂富的街市，以及以本地蠔聞名的流浮山共5處地點，各自購入一隻本地生蠔交給專家檢測重金屬及海產禁用抗生素氯霉素含量，駭然發現5個樣本的甲基汞及鉛含量均超標，更含有禁用的氯霉素，流浮山及樂富樣本同時驗出鎘含量超標。尤以流浮山樣本超標最嚴重，甲基汞及鉛含量超標逾5倍，鎘含量超出規定五成，氯霉素達到每公斤263微克（ppb）。專家指出，重金屬及氯霉素均具生物累積特性，人體攝入後易入難出，到了一定濃度時會形成癌症病變，輕則也會引致腸胃炎。氯霉素疑與人為添加有關，目的是要讓生蠔增加抵抗細菌能力，變得肥美，提高售價。

化驗結果不可謂不驚人，證明香港美食天堂名不副實。生蠔一直是港人至愛美食之一，不論是酒店自助餐，中式酒樓西式食肆，還是尋常人家餐桌，均可見其蹤影。然而隨着本港環境污染嚴重，本地海產同樣受到污染，食安中心把關便不容有失，奈何事實恰好相反。食安中心回覆本報稱，由2018年至今年3月，共抽取逾2,000個蠔類及相關製品進行化驗，除一個進口生蠔鎘含量超標，其餘均通過檢測，合格率近乎100%。這分明是睜眼說瞎話，或更準確地說，當局根本鮮有檢測本地生蠔，不檢測便不存在超標。正是官僚把關兒戲，才會讓毒蠔賣通街，才會令食安警鐘長鳴。

這樣說絕非無的放矢。審計署年前曾發表報告，狠批食安中心的食物安全管理漏洞百出，包括抽檢馬虎了事、放行未經許可的食物進口、檢測食品樣本欠效率等等，種種弊端令人怵目驚心。進口食物尚且抽驗敷衍，本地食品欠缺監管更是必然。當時陳肇始信誓旦旦認衰，表示已責成食環署跟進，訂立及修改工作指引，說的比唱的還好聽，惟事實證明只是虛應故事。

時至今日，疫情襲來，輿論焦點都集中在抗疫之上，唯有本報不忘為市民食安把關。美國第3任總統傑弗遜「寧要第四權，不要政府」的名言，放諸今日特區仍然貼切。歸根究柢，陳肇始由上任至今皆如在夢中，以致疫情抗不到，老鼠滅不到，衞生搞不好，毒食驗不到。數日前陳肇始公然在一個中港抗疫專家雲集的研討會上「釣魚」打瞌睡，折射廢官冇心冇肺冇靈魂。一節見則百節知，整個政府是甚麼貨色，可思過半矣。

說來實在可悲。香港問題千頭萬緒，房屋、安老、醫療、教育、假難民等問題積重難返，市民連吃得安心這麼卑微的願望都淪為奢望，墮落如斯，沉淪如斯，夫復何言！