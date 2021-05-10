神州觀察：麻醉手術無監測　病人醒着捱刀割

小說《三國演義》中有一段關羽刮骨療毒的故事堪稱家喻戶曉，一邊下棋一邊飲酒，談笑便完成治療，毫無痛楚之感，從而成功塑造出關羽的英雄形象。然而那畢竟是小說，現實中又有幾人能夠撐得住，敢眼睜睜看着別人在自己身上割來割去？

深圳市一名女病患上月在坪山區醫院進行腹部開刀手術前，獲安排全身麻醉，惟麻醉師並未按規定全程陪同監視，離開了手術室，誰知供應麻醉藥的管道恰巧發生阻塞，導致藥效不足，令其於手術途中醒來；只是期間尚不能說話及動彈，惟有強忍痛苦看着醫生繼續動刀，縱然不斷流淚，亦無被發現，直到藥效消退後，女子盡力抖動雙腳，問題才被發現。事後女子怒斥對方違規操作，並要求院方道歉及承擔責任，但未獲積極回應。

都說內地醫患關係緊張，動輒有人跑去醫院鬧騰，甚至對醫護揮刀相向，或自製燃燒彈四處投擲，如同恐襲一般，豈是沒有原因？一些醫護的不負責任行為實在叫人無法忍受，譬如河南周口市早前有男子往當地一間醫院做磁力共振檢查後，竟被留在檢查艙20多分鐘，怎樣呼救亦無人理會，原因是隔壁醫護人員都在低頭玩手機。院方回應同樣輕描淡寫，甚至不承認此舉屬工作失誤，可見在他們眼中，病患權益、健康安全根本不算甚麽，面對指摘與訴求，亦是愛理不理。

這樣的情況還有很多，譬如吉林省榆樹市有受傷兒童送院後，科室之間居然互相推諉6次，有醫生更被拍得寧躺在急救床上睡覺，也不肯為孩子包紮傷口；山西呂梁市則有醫院置病危老人於不顧，忙着去拍團體照，以致老人失救而死，簡直叫人難以置信。而一些醫院的手術失誤同樣荒誕離奇，譬如明明是左腦問題，偏偏將人右腦打開，結果病患慘變植物人；亦有病人本來右腎結石，醫生卻將左腰割開，最終令病人白捱刀；更有醫院在做眼眶內腫瘤切除手術時，將病人眼球摘除掉，惟有安裝義眼充數。

由此可見，不少暴力傷醫、殺醫事件根本是因醫方的缺德敗行所致，對某些被坑害的病患來說，不如此便不能解恨。問題是，類似情形總是反覆出現，不時就會爆出一兩宗，簡直沒完沒了，似乎一些醫護並未引以為戒，積極提高職業素養與業務水平，以致一再招惹「刀客」、「炸彈客」上門，如同死結難解，難道醫患關係就只能一直勢同水火下去？故而當局除需針對醫護人員的職業操守、技能水平作好前期監管工作，亦需在醫療事故、醫患糾紛發生後積極參與調解，實行公正裁判，及時消除矛盾，化解風險，否則就算在醫院門口布滿安檢、讓每位醫護穿上防刺服也沒用，治標不如治本，任何領域都應如此。