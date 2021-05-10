世界視線：東京奧運淪雞肋　取消與否陷兩難

距離東京奧運只有兩個多月時間，日本的新冠肺炎疫情卻未見緩和，是否取消賽事，再次成為熱議焦點。

首相菅義偉宣布，延長東京、大阪、京都及兵庫4都府縣的緊急狀態，直至本月31日；另一方面，有民眾發起反對舉行東京奧運的網上聯署行動，短短兩日便突破20萬簽名的目標。儘管東京奧組委主席橋本聖子早前強調，並無計劃取消奧運，奧組委將繼續努力加強執行防疫措施，以確保所有人對奧運的安全放心，但執政自民黨內部卻出現雜音，自民黨幹事長二階俊博直指，如果奧運實在無法辦下去，應該毫不猶豫取消，跟菅義偉「無改變舉辦一屆安全放心奧運」的立場南轅北轍，也可視為執政黨內部「期望管理」，有人唱紅臉，有人唱白臉的兩手策略。

日本官方始終堅持如期舉辦奧運，經濟方面的考慮不容忽視。據估計，若奧運取消，經濟損失將達4.5萬億日圓（約3,200億港元），如「空場」舉辦，損失則減至2.4萬億日圓。事實上，奧運會的大部分收益並非來自門票收入，而是來自全球轉播權的相關廣告收入，只要堅持舉行，損失仍在可控範圍，這亦是為甚麼國際奧委會一再力撐東京奧運如期舉行。

問題是，辦奧運不能單算經濟帳，更要算政治帳。今屆奧運即使勉強舉行，「平安無事」已是「還得神落」，更遑論「辦得精彩」，至於像國際奧委會吹噓那樣，把東京奧運辦成「征服（新冠疫情）的奧運」，簡直是癡人說夢。如今反對舉辦的民意已十分清晰，菅義偉反其道而行，隨時吃不了兜着走。

即使硬着頭皮辦下去，有幾多國家會冒險參與？北韓早前已打響杯葛第一炮，此後加拿大、澳洲亦一度傳出退賽消息，萬一淪為一場沒有現場觀眾，且選手寥寥的運動會，不是雞肋又是甚麼？更不用說，日本宣布將核廢水倒進太平洋，早已重創國家形象，東京奧運若觸發全球新一輪疫情，菅義偉將跟無視病毒變種、堅持舉辦大型群眾活動的印度總理莫迪一樣，成為全世界的罪人。