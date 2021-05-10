民主是複雜的綜合系統，包含了許多因素，不是選舉投票多少，也不是自我吹噓怎樣先進完善，便是先進完善。

民主的先決條件是人民的理性與智慧。一如市場經濟的假設，以理性的經濟人作為基礎。實際上，人民一般並不理性，且在訊息不對稱下，市場的交易便出現不公平、不透明，容易被人操縱產生壟斷。民主也是同樣，選舉的行為並不必然理性，缺乏訊息對稱和透明，選民的選擇看似自由，實質被宣傳及其他因素所左右。而在選舉時間以外，人民更沒法控制選舉出來的政府政策行為，甚至沒法決定政府發動戰爭與否。

民主以選舉為中心，更大的毛病是民粹主義。一方面，政治勢力刻意操縱民意，着意討好，至少是在選舉前的討好以爭取選票。另方面，選民並不理智，多急功近利。政黨迎合他們，便以短期表面的利益不惜破壞社會的長期、整體利益。

由於政黨當政建基在多年一任的選舉，選舉任期完結或敗後對政治後果不負責任。無良的政客、政黨便竭澤而漁。當了權才算，當不了權也不用負責。民粹主義爭取選票容易變成惡性競爭，惡性循環。選舉便成鬧劇，把一切良好的政策制度文化破壞。

最典型的例子便是當今新冠肺炎疫情在各國的演變。從全球比較，疫情最惡劣的國家便可看到民主體制的重大問題。

一是美國（主要是特朗普種下的禍端），和巴西極端民粹主義推動反科學、反理智的政府政策，以及政府帶頭鼓吹反防疫治疫行為。美國新政府上台還可靠財力用疫苗救治，但疫情仍然嚴峻。巴西則總統與政府狂妄如故，人民病死，經濟衰敗更日甚一日。二是印度，為了選舉，執政者不惜甘犯防疫原則，也對疫情無防治準備，致成全球重災區，人民病亡纍纍，成全球病毒變異溫床，禍害世界。

三是捷克、斯洛文尼亞與波羅的海等的小國。國內疫情失控，捷克的染病率更居全球之首。竟不思救治，刻意無賴地攻擊中國與俄國，意圖轉移國內政治指摘，以掀動反中反俄情緒來維護因疫情失落的民意支持，看不到在疫情惡化底下，美歐不會施加援手，只能求救於中俄。攻擊中俄，即使中國以德報怨，也不會盡心盡力，它們是自陷於絕路。

四是歐洲發達國家，要說民主，它們是老大，可卻防疫治疫比不上非洲東亞小國，它的政治制度的先進性、合理性何在？

大疫之下，政治的虛偽和毛病便全然暴露出來。這是「上帝之手」？