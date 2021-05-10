香港司法領域「司法獨大」，為某些政治勢力和人物提供「保護傘」的問題，長期存在。反修例暴亂以來尤其嚴重，市民投訴多多。社會上和法律界要求司法改革的呼聲十分強烈，認為司法改革應該設立量刑委員會和除去法官佩戴的、象徵英國殖民地的假髮傳統最為迫切，也即司法改革可從這兩件事上入手。

然而，這樣的呼聲和要求，阻力甚大，拖之良久。香港司法機構日前以弄出了一個「處理法官及司法人員行為投訴機制的改進措施」來「擺弄」社會，逃避司法改革，該方案擬引入兩層架構處理投訴問題。第一層先評估投訴的性質，若性質嚴重、複雜或引起社會廣泛關注方可跟進。第二層為諮詢委員會，就第一層投訴作出監察和提供意見，這個委員會由法官和社會人士組成，由終審法院首席法官擔任主席。

整個方案的設計和運作都是由司法機構自家完成，是自己人查自己人，難脫「官官相護」的嫌疑。這個方案，人們除了看到「整色整水」、「煞有介事」、「製造麻煩」，看不到對司法改革有甚麼意義，看不到對改革「司法獨大」和「去殖民化」有甚麼意義。

由此可知，香港的司法改革，不能指望香港司法機構「自我完成」。香港的司法改革必須來自國家和香港特區政府的推動，提出必要的指導及要求。要分輕重緩急，先易後難，循序漸進，穩紮穩打，有路線圖和時間表的展開。

在這個過程中，一定會遇到阻力，遇到干擾，遇到各種形式的軟磨硬抗，遇到英、美、國際反華勢力的胡說八道。這些都很正常，關鍵是要盡快邁出第一步（那個處理投訴的方案，當然不算第一步），打響第一炮。這第一炮就是盡快除去英國殖民地象徵的「法官假髮」，這第一炮是在為司法改革吹響進軍號，其對香港的司法改革向甚麼方向進發極具政治意義，對香港「二次回歸」、清除殖民遺風甚具影響。

其實，除去假髮有何難哉？只要一紙公文即可！