鴉片戰爭以來，中國人在西方槍炮之下經歷一次又一次失敗和屈辱，民族自尊和自信嚴重受損，總是以仰視的目光看西方。直至近年中國國力和影響力的大幅提升，中國人才逐漸重拾自尊和自信，特別是看到西方國家各種社會亂象以及疫情下的自私自利，中國人更加堅定制度自信和文化自信，對西方那一套嗤之以鼻，看待西方的目光也由仰視轉為平視甚至俯視。

內地官媒早前有項民調顯示，逾半中國年輕人過去5年仰視西方的比例大幅下降約三成，只剩8.1%；而選擇平視和俯視的比例則分別上升至48.3%和41.7%。這個調查結果除了反映新冠疫情因素，認為中國抗疫表現遠比西方優勝，也因美國等西方國家近年惡意針對中國，包括無理打壓中國企業，以及粗暴干涉香港、新疆、台灣等事務，令中國人愈來愈反感和憤怒。

事實證明，美國的極限打壓適得其反，不但無法令中國屈服，反而使中國人更加自信，更加團結。過去不少中國人羨慕和崇拜西方，有些所謂自由派人士更是言必稱美國；如今要求向西方學習的聲音愈來愈少，自由派幾乎沒有任何市場。

最諷刺的是，這些年西方傳媒經常炒作西方人對中國的好感度下降，其實好感度這種東西是相互對應，西方人對中國好感度下降，中國人對西方好感度同樣下降，這有甚麼好奇怪？尤其是西方傳媒不斷抹黑和妖魔化之下，西方人根本不了解真正的中國，因此存在嚴重歧視和偏見。譬如他們指控新疆存在「種族滅絕」和「強迫勞動」，頭腦稍為正常的人都知道純屬謊言，結果還是有不少西方人相信，可見西方社會民智低下，這怎麼可能讓中國人仰視？「中國人不吃這一套」，不僅僅是外交詞語，而是對本身制度和文化的自信，更是對西方制度和政治理念的蔑視。正如有人所說，這是一個劃時代的轉變。