抗疫超過一年，不但未能清零，反而招惹變種病毒入關，社區也淪陷。通關無望，五一假期人流稀疏，香港經濟陷入低谷，正常處理方式都是開源節流，但特區政府非一般的思維，竟然叫26萬失業大軍去借錢度日，簡直是開創政界先河，可惜不是好榜樣，而是反面教材。

所謂「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，上限借8萬元，利息低，而且還款期長，所以很快便收到逾萬宗申請。不過坊間反應是該計劃申請門檻不切實際，打散工又或現金收酬勞的失業人士，因沒有工作證明，所以無法申請，但他們和其他失業者一樣生活艱難，手停口停，政府不知是甩漏，還是故意踢他們出局外，總之就是你死你賤，自生自滅。有錢流動便有財路，不法之徒又怎會放過機會，在網上聲稱可以「代辦文件」，其實即是偽造文件，串謀騙取貸款，但就獅子開大口，人家借8萬元，他們就先收取一萬元手續費，根本就是趁火打劫。

本身這個計劃預期壞帳率將會達25%，即是4人借錢，一人賴數，而且既然鋌而走險，靠偽造文書來騙取貸款，這些人差不多肯定不會還錢，政府作為擔保便會上身，最後又是納稅人找數。庫房變成提款機，任人予取予攜。橫豎都是任人提款，為何不實實在在提供失業援助，幫助有需要人士，公帑用在有需要的人身上，好過落入不法之徒口袋中。勞福局局長羅致光對失業率高企，一副愛莫能助姿態，對基層失業人士苦況袖手旁觀，這就是尸位素餐的最佳示範。上任以來，究竟做了甚麼成績出來？凡是棘手的勞工福利問題都是拖字訣，拖得幾年到任期滿便拍拍屁股走人，這樣賺了千萬元計公帑。香港做高官真的特別爽，元首級待遇，小學雞表現，一眾高官減薪做騷，想挽救公眾形象，但市民豈會中計，現屆政府民望一直下跌，豈非無因？