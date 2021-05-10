看病難已成本港一座大山。一方面，私營醫療收費太貴，市民難以負擔；另一方面，公院人手不足，輪候時間太長，往往小病變大病，大病變冇命。林鄭難得提出修例引入海外醫生，如能成事，也可算是一項德政。

香港社區組織協會與30多個病人組織組成的「長期病患者關注醫療改革聯席」，早前進行問卷調查，成功收集505份問卷，當中約七成半人為長期病患者、約一成半人為照顧者。結果發現，逾九成人認為本港醫生人手短缺問題嚴重，大部分受訪者均非常不滿現時公營醫療服務輪候時間長。

另外，逾半受訪者認同引入海外醫生，相信可解決本地醫生人手不足問題。逾八成人認為海外醫生獲得本地正式註冊前，仍要經臨床考核。值得留意的是，逾半數人同意在醫委會以外，另設委員會制訂指定醫學院名單，逾三成人認為上述做法無侵害專業自主，反映受訪者意見與業界意見有分歧。

所謂業界意見，當然就是香港尊貴醫生們的意見。食衞局早前邀請10多個醫學團體探討引入海外醫生問題，有份與會的公共醫療醫生協會會長馬仲儀聲稱，大部分醫生都不太同意修例免試引入海外醫生，指政府的方案摧毀原有考試制度，希望市民認清「將責任、藉口放在公立醫院，但實際解決不到醫生不足問題」。

業界反對引入海外醫生非自今日始，市民早就見怪不怪，他們的理由看似冠冕堂皇，實際上不堪推敲。何謂「將責任、藉口放在公立醫院，但實際解決不到醫生不足問題」呢？公院缺人是人所共知的事，同一班公院醫生過去更屢屢發動工業行動抗議人手不足，現在政府終於着手解決、增加人手，不是好事嗎？不也是他們的訴求嗎？何解病人舉腳贊成的好事，「醫者父母心」的公院醫生卻要反對？

原因不言自明。所謂物以罕為貴，醫生不足自然奇貨可居，身價水漲船高。引入海外醫生即是多隻香爐多隻鬼，事關切身利益，不一反到底才怪。儘管人盡皆知，即使港府引入海外醫生，數量也是非常有限，對解決人手不足問題如同杯水車薪，但醫生們「目光遠大」，想的當然不是一開始的寥寥人數，而是一旦打開大門，將來必有愈來愈多的海外醫生搶飯碗，一旦供求平衡，醫生身價便大打折扣。

目前香港醫生對市民的比例為2:1,000，至2040年將欠近2,000名醫生，當中包括醫管局將欠960名醫生。有競爭才有進步，懇請尊貴的醫生們行行好，看在貧苦大眾醫病難的份上，不要再盲反海外醫生了。