現屆區議會在一班攬炒派區議員主導下，低劣的議事質素有目共睹，一味政治先行，吵吵鬧鬧，對民生毫不關心，就連地方活動撥款也千方百計卡住，甚至將「藍絲與狗不得內進」掛在辦事處門口，總之就是有破壞無建設。詎料低處未算低，西貢區議員葉子祈公然在巴士車廂內拒戴口罩，復與乘客爆發罵戰，最後更要車長報警，令人瞠目結舌。

話說網上流傳一段短片，葉子祈在車廂內與乘客口角，將拒戴口罩合理化，叫囂「你有冇辦法證明我一定係傳播病菌？我有無周圍噴口水，做出一啲違反公共衞生嘅行為呀？」又聲稱要留待他日上法庭才向法官交代。滿口歪理說起來面不紅氣不喘，厲害了！

這位區議員只有20多歲，相信也有一定教育程度，但其橫蠻自私，連他們口中的「死廢老」也自嘆弗如。在變種病毒襲港、疫情欲斷難斷之際，市民都有責任守法戴上口罩，惟這些自私精慣了橫行霸道，唯我獨尊，香港若疫情失控，就是拜這種人所賜。更何況，此君在公眾地方拒戴罩已有前科，這種人也能當選，除了嘆句選民低智，夫復何言。

事實上，現屆區議會藏污納垢，早就不是新聞。不但許多區議員都涉及黑暴被捕，《港區國安法》生效後，身有屎的更紛紛夾着尾巴逃跑；至於留下來的也沒有一個是好東西，就連前屆區議會已撥款動工的音樂噴泉，也要無風起浪挑起事端。最不堪的是，元朗前區議員王百羽、九龍城前區議員李軒朗及公司前董事陳梓謙3人去年底遭警方拘捕，涉串謀詐騙選舉開支，李軒朗早前已着草，王百羽則涉違法初選遭還押。

正所謂，有怎樣的政客，就有怎樣的選民。有調查指逾半受訪者非常不滿區議員表現，現在才來後悔不是太遲嗎？說到底，投過他們票的人無資格說不滿，最冤是從來無投過他們一票的納稅人。