台灣領導人蔡英文最新的民意支持度達54%，可見寶島民眾反中、反大陸的意識仍然熾烈。既是如此，中南海的領導層就得高屋建瓴，鋪出大棋盤，好好謀劃對台的策略。統一是大方針，此事殆無疑問，但是該緩統還是急統，文統抑或武統，則尚待細心思考。此舉關乎「百年大計」，含糊不得，故對台政策宜當立定方向，一以貫之，因為一子之錯，可能足以遺禍一代。

如果決定用武統，則行動宜在3、4年之內進行，因為目前不少台灣武器尚屬落後，譬如台軍戰機意外頻生，皆因裝備老舊。然而，寶島的武器正打算換代，將於何時更換呢？答案是在2025年前後，也就是說，在此之前開打是取其易，在此之後是取其難，所謂「兵者國之大事」，戰爭當然是該向易中取。不過，由今日起要在4年內完成統一，北京當真能下此決心嗎？如果能，那好，下文不必再談，但要是不能的話，就得多從文統方面下工夫了。

文統重在攻心，攻心的方法要因時而異。有些年代的人怕被威嚇，愛服從權威；有些年代則相反，愈是受威嚇，反抗力愈大。本欄過去一直強調世運推移的道理，如今是一個反權威、愛打「大佬」的年代。大陸磨刀霍霍、文攻武嚇，台灣人就認定了北京是大佬，你愈逼迫他們，他們的反叛性愈強，因此蔡英文的民望就創出上任以來的新高，大陸想要文統，便更趨路遙。

不過，要想台灣的民心逆轉也不難，北京馬上減少對台施壓，甚至把蔡英文政府當成不存在般，不予答理便行。如此一來，寶島人心目中的大佬，就會逐漸由大陸官方變成執政的民進黨，進而對該黨形成反叛意識。回顧過去，蔡英文民望最低的日子，正是大陸對台灣最沒殺傷力的時候。箇中的人心轉變與對台方略，值得在上位者細意斟酌。