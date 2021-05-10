每日上東網，或揭開本報，老朽都感覺「香港處處有怨聲」，抗疫逾年，由於政府牛棚困貓式嘅防疫，疫情一波未平一波又起，至今距離清零似乎仍遙遙無期，粵港澳3地通關仍望不到曙光，皆因香港又受到變種病毒入侵的影響，庸官就亂了手腳，一味封區丶強檢、隔離。被送往檢疫中心隔離嘅居民，尤其竹篙灣的隔離營被形容為「第三世界管理」，入去隔離嘅市民狂呻淪為白老鼠，鬧爆政府！

睇吓領導抗疫工作嘅食衞局局長陳肇始，除了出席研討會表演「獨釣寒江雪」外，靈魂出竅，夢裏但知身是客，不知「瑕辟」為何物！陳局長空有「教授」名銜，講嘢成日被人抽秤無邏輯，譬如「很久之前」話會為新冠病毒確診者提供一筆過5,000元津貼，社會嘩然，指變相鼓勵市民不用全心抗疫，結果要勞煩「神童局長」羅致光補鑊，澄清只限不享有薪病假和因確診而手停口停無收入嘅打工仔才可受惠。

開講都有話「強將手下無弱兵」，依家陳肇始成個「睡仙」，其手下做事亦難免烏眉瞌睡，日前食衞局公布嘅疫情新措施，食衞局常任秘書長陳松青講到海外地區到港已接種疫苗人士，可以縮短強制檢疫期，曾逗留中國、澳門及台灣，又非循「回港易」返港，由原本需接受14日家居強制檢疫，縮短至7日，另加7日自我監測，新措施將於本月14日開始；但後來當局出稿更正，正確實施日期應該係本月12日至啱喎！咁重要嘅日子都搞錯，照本宣科都睇錯？係視力有問題？抑或心不在焉？有啲日子如果睇錯，分分鐘搞出人命㗎！

仲有吖！衞生署衞生防護中心總監林文健又將其轄下科學委員會縮短疫監嘅建議當做落實，咁多蝦碌，你估拍戲咩？庸官無能，成為高薪廢物，卻一味懲罰市民！所謂民生無小事，連5,000蚊電子消費券年頭講到年尾，真係整好個餅你都餓死咗，仲辦乜Q年貨？