財政司司長提交的2021至2022年度財政預算案，在上月以多年來從未有過最短的立法會審議時間通過後交付實施，也是特區政府近10年來第一次在立法會沒有議員惡意敵意濫用拉布破壞下暢順通過的財政預算案。

這次立法會審議預算案的最後二、三讀階段的程序，只用了約8個小時，便在大比數支持下通過。議事廳內沒有暴亂，沒有肢體衝撞，沒有擲屎潑尿，沒有圍追堵截，沒有口號怪聲，沒有反中反共的標語，沒有不停打鐘召集，沒有轉換會場避亂等等。香港回歸之後立法會大亂近10年的噩夢終於夢醒，終於可以回復正常議事的秩序。

筆者雖然在數年前因競選落敗，未能繼續議會工作，但在任期內飽受拉布困擾和破壞搗亂的煎熬下日盼夜盼，不斷盼望何時可看到結束這個難以平復的亂局。會不成會，立法會真是變成它的諧音「垃圾會」了！

今年終於盼望到這一天了，這是香港之福！是港人之福！終於可以關上立法會拉布浪費的「大水喉」。立法會重拾真正的民主、自由、人權、法治的議會秩序。

回想議會噩夢，只要一聽到立法會的「追魂鐘」（即立法會議事廳因不夠法定人數而緊急召集議員出席，若15分鐘內不夠法定人數，主席便要按《議事規則》宣布流會。反中亂港的議員便利用這條規定，不斷透過點法定人數，製造流會，破壞會議的進程），議員可能在進膳中或參加其他會議也必須立即第一時間衝入議事廳，如人有「三急」未完成的話，便各安天命。

所以在立法會待久了的人，即使不是議員，也會神經衰弱，聽到「追魂鐘」便會條件反射，神經質地令毛管豎起，隨後便見議員急步衝鋒搶搭電梯趕入議事廳。今天這樣非人生活的議會終於落幕了。