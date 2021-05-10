當前的國際形勢，真令人感到糟心。印度疫情蔓延，對全球抗疫帶來巨大挑戰；澳洲退出「一帶一路」，中澳對話全面凍結，RCEP前途堪憂；中歐投資協定實際上已暫停；美國對華政策延續「特規拜隨」，未見實質性轉圜。

然而，所有這些明顯的不利因素，在某些中國人眼中，卻全部變成了重大利好。在他們看來，美國日薄西山，澳洲只是走狗，歐洲眼紅嫉妒中國，他們都將搬起石頭砸自己的腳；而印度更是不值一提，暴露出昏庸無能。總之歸結為一個詞：「中或贏」，也就是「中國或成最大贏家」。無論是中東局勢、烏克蘭危機，還是南韓政壇醜聞、菲律賓南海挑釁，所有這些事，也都是「中或贏」。

前幾年，「厲害了我的國」一度成為鋪天蓋地的主旋律。隨後，因為中美貿易戰、芯片「卡脖子」事件，令「厲害了」一度降溫。新冠疫情又如黑天鵝，帶來嚴重衝擊，中國一度低調許多。

孰料，形勢峰迴路轉，由於率先走出疫情陰霾，令內地的民族主義和民粹浪潮急劇膨脹，迅速甚囂塵上，「中或贏」成為許多官媒看待外部事件的固定套路，各路「磚家」大放厥詞，鼓吹「風景這邊獨好」，熱度遠超「厲害了」。

更有甚者，有央媒將中國發射火箭與印度火葬新冠逝者的照片並列，冠以「中國點火VS印度點火」的標題。在這種人類共同悲劇的面前，絲毫沒有悲天憫人，卻是冷嘲熱諷。為了凸顯所謂的中國優越性，其實卻是野蠻與狂妄自大。

不誇張的說，現在的中國已是「眾矢之的」，幾乎與全部西方發達國家交惡。部分國人將這種局面歸結為西方對中國的惡意打壓。西方則認為是中國無理取鬧挑釁在先。無論怎樣，中國表現出的咄咄逼人，確實是前所未有的。

鄧小平在改革開放之初確定了韜光養晦的外交主基調，江澤民時代則是悶聲發大財，胡錦濤更是主張和諧世界「不折騰」。時至今日，中國國力有了相當提高，要爭取更多國際話語權，本也無可厚非。

但這要注意兩點。一要量力而行。雖然經濟總量躍居世界第二，但中國困難群體多，民生欠帳多，社會治理水平低，必須將更多的精力放在練好內功方面，而維繫好和平有利的國際環境更不可或缺。一味爭當出頭鳥，虛耗國力與西方抗衡，傷筋動骨，得不償失。

二要講究策略。在國際舞台上縱橫捭闔，該鬥爭固然要鬥爭，但該妥協亦應妥協，該統戰就要統戰，且不可如鬥雞般一味蠻幹。自信不等於自大，一副「老子天下第一」的姿態，四處叫戰，極易陷入零和博弈思維下的兩敗俱傷，何來勝者？「中或贏」就是這種傲慢無知的典型產物。愈是力量強大，愈應理性冷靜，尋求鬥爭策略的利益最大化。民粹鋪天蓋地，絕不是一個大國應有的形象。盛唐之時的包羅萬象、海納百川、開放自信，才是應有的復興姿態。