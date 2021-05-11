正論：誰讓河水受污染　哀哉香港變臭港

回歸接近24年，特區諸事不順，多個範疇大幅倒退，毋須細心觀察，只需肉眼可以看得到，鼻子一嗅便知，最明顯例子便是污染問題，本報今日披露屯門河垃圾成災，部門屢收投訴卻不改善，居民長期受難。

屯門有48萬多人口，屯門河貫穿整個屯門新市鎮，是該區地標之一，政府多次提出活化屯門河，惟該河尚未見有美化，即變「垃圾河」，河上長期有大量垃圾漂浮，包括發泡膠、廚餘及建築材料等，臭味襲人欲嘔，衞生惡劣，居民一呼一吸都有害。記者日前巡視該河，亦目睹發泡膠、膠樽及紙包飲品等堆積在岸邊，雀鳥在垃圾堆中覓食，隨時誤食塑膠或毒物喪命。加上沿岸一帶有多個消夜食檔，附近垃圾桶不足，垃圾隨處掉棄甚至沖落河道，令到情況更加惡劣。

居民飽受臭河困擾，多次向環保署、食環署及渠務署等不同部門投訴，但各部門互相推卸，如同「三不管」地帶。環保署稱事件與破壞環境無關，撒手不理，若沒有堵塞或異味，渠務署亦鮮見介入。本報就事件查詢，環保署才回應指過去半年接獲5宗有關屯門河污染的投訴，曾派員到附近地區巡查，但沒有發現違規排放情況，食環署則指亦有收到投訴，一直有協助相關管理部門清理河道漂浮的垃圾，渠務署則稱有需要時會轉介食環署跟進清理河中垃圾，或轉介環保署跟進與水質有關的問題，並會向相關部門提供適切的支援及協助。轉來轉去，互相拋波，究竟哪個部門才是要負責？

地區人士直斥多個部門互相卸責，屯門河形同「三不管」地帶，政府部門間中派人清理河道垃圾，只是「執兩塊發泡膠」，然後影相「打卡」了事，根本沒有認真調查跟進，難怪沒有一宗能找到源頭作出檢控。類似處境何其似曾相識，將軍澳海濱長廊蠓患，街坊被咬至渾身紅腫，居民投訴才發現該段位置並非單一政府部門管理，而是由康文署、運輸署及食環署等部門共同管理，部門之間各自為政，互相卸責，蠓患問題遲遲未能解決。還有市區「三無大廈」林立，衞生及消防問題惡劣，之前已經有播疫先例，亦曾發生奪命火災，各個政府部門始終沒有正視，任由「三無大廈」居民自生自滅。

香港人口稠密，環環相扣，本報在2018年揭發，多個部門懶理三無大廈「駁錯渠」，污水渠錯誤接駁至雨水收集系統，導致荃灣海濱對出的藍巴勒海峽成為「臭海」。申訴專員公署研究由環保署、屋宇署及渠務署處理的駁錯渠個案，發現當中有個案超過11年仍未解決，直斥部門7宗罪，炮轟屋宇署嚴重延誤及監察無能，未有主動向「三無大廈」提供協助等，環保署亦未有盡力搜證及執法。由此可見這些部門都是卸責慣犯。

新冠肺炎疫情下，港人特別關注環境衞生，連吸口新鮮空氣也變成奢侈的事，如何活得安心？香港淪為臭港，港官有否感到羞恥，有這種只懂卸責的廢官，實是特區最大的悲哀。