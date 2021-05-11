功夫茶：未來棟樑全扭曲　社會何來有出路

家中無才子，官從何處來？同樣道理，社會冇棟樑，何來有前景？數字會說話，根據警方嘅統計數字，2019年6月9日至2020年10月尾參與反修例事件被捕人數達到10,148人，其中被捕者年齡由11歲至84歲，當中未成年者佔1,747人；而被捕學生達3,974人，約佔整體39%。黑暴期間，最細被捕者不過係11歲，正一乳臭未乾，毛都未出齊！而近4,000名中學生、大專生，卻面臨刑事檢控而盡毀一生！

事實係，犯法就係犯法，高飛遠走也難逃！不能「達義」，只會好易痛失自由而直入監獄洗廁所！而所謂「坐監令人生更精彩」更係害人害己嘅歪論邪說！一朝參與黑暴觸犯刑事罪行，只會令人生更黑暗，想回頭卻已太晚了！現成例子係5名男女涉嫌喺前年灣仔一個單位藏有逾100枚製成及半製成嘅汽油彈，佢哋被控一項串謀縱火罪及一項屬交替控罪嘅管有物品意圖摧毀或損毀財產罪。

玩火必自焚，而唔係毒果報所渲染嘅「火魔法師」咁有型！呢單案其中一名女被告楊泳茹早前已承認交替控罪，獲判38個月監禁。有關案件尋日喺區域法院再訊，再有一名23歲男被告莫禮滔承認相同控罪，同樣獲判監38個月。法官判刑時指出，涉及汽油彈嘅判刑很重，以身試法要付很大代價！案中被告由律師代求情時稱，被告還押18個月以來，透過有心人舉辦嘅還押人士暫時學習計劃，閱讀大量文學書籍，並撰寫詳細閱讀報告，希望案件可盡快完結、重投社會。律師並呈上共10封求情信，其內容稱讚被告關心社會、樂於助人、勤奮，相信今次犯案只係一時衝動。

早知今日，何必當初？青春有限，生命難延，一時衝動有時難免一失足成千古恨！幸好佢不至於犯咗法依然理直氣壯以為自己係「守道」！功夫茶都寄望呢位年輕人3年多後坐完監出來可以洗心革面，從過失中頓悟，痛定思痛，努力學習，再不會被妖言迷惑，被毒果報洗腦，不會再一時衝動，仍然可以貢獻社會！

講開又講，自黑暴以來，咁多學生不務正業，有書唔讀搞搞震，呢，前年中大二號橋暴動案，有4名來自不同院校嘅大專生不久前被法官裁定表證成立，有書唔讀而熱衷暴火橋頭，「學生行事日趨政治化」，大學梗係日益沉淪喇！而上月尾，又有5名少年，年齡14至17歲，佢哋分別就讀4間中學，透過朋友介紹而認識，竟然又係有書唔讀，學人做賊搵快錢，走去打劫大埔商場一間金舖，搶走兩條總值約5.6萬元嘅金鏈！阿哥，一個社會嘅未來主人翁、社會棟樑全扭曲變形，你話特區未來會有乜前景？即使有，功夫茶都認為係玻璃上嘅烏蠅，前景一片光明，只係苦無出路！