世界視線：大英帝國鬧分裂　獨系綑綁約翰遜

英國近期再刮起獨立潮，事緣英國地方選舉剛結束，蘇格蘭議會勝選的政黨，不止一個宣布會爭取再一次獨立公投，英國首相約翰遜被狠狠將了一軍！若蘇格蘭獨立運動重來，英國便危矣，畢竟剛脫歐及遭受疫情重創的英國，在經濟、社會及政治方面都很虛弱，蘇格蘭若脫英自立門戶，大英帝國勢被割裂成「大英小國」，從此永遠告別帝國之名。

蘇格蘭獨立運動早自第一次世界大戰，2014年最近一次獨立公投呈勢均力敵之勢，兩年後英國脫歐獲通過後，蘇格蘭獨派支持率便大增，今次公投風再吹，一是英國的地區選舉剛完成，主張蘇格蘭公投決定前途的蘇格蘭民族黨在當地議會贏了，而且議席比上屆還多了一席，議會內還有支持蘇格蘭脫英的政黨，他們有着爭取獨立的共同目標。

蘇格蘭不少人去英心更切，與英國脫歐已成現實有關，未來一至兩年，端看蘇格蘭議會的政黨如何共謀大事，但獨派爭取公投的行動肯定會一波又一波。英國首相約翰遜頭大如斗，卻有苦說不出，近日被迫回應時也只能大耍太極，以疫情重傷英國，民眾需重振經濟為由，表明現在不是時候爭拗憲法與政制大變動，又呼籲民眾不應談論如何分裂英國，更斥蘇格蘭在這個時候發起獨立公投，既不負責任，也是輕率的舉動。蘇獨勢力對約翰遜此話表示不屑，有政黨更明言，會在議會之外，以黨的資源協助當地爭取獨立公投。事實上，早在英國公投通過脫歐之後，蘇格蘭已激盪要求重新公投脫英獨立的聲浪，所以這一次的運動實在不容小看。

約翰遜的反對理據也被不少人罵得狗血淋頭，他們憶起的是英國脫歐時，約翰遜從沒呼籲民眾從經濟及社會大局來思考，反而藉脫歐的號召向當時首相府頻頻進逼，此後一步步憑脫歐議題入主唐寧街10號，大權在握。約翰遜有這條造反奪權路的「政績」，怎怪得英國人對他的呼籲嗤之以鼻﹖不管英國人現在怎麼看，他們都難免被約翰遜綁到同一條船上，英國或要承受蘇格蘭脫英獨立的苦果，尤其當年慫恿他人支持脫歐的一群，現在掉轉身份角色去批判蘇獨運動，果然如人飲水，冷暖自知。