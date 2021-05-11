神州觀察：尚未完工已塌橋　基建屢淪豆腐渣

浙江紹興市一座即將完工的拱橋日前發生坍塌，橋面掉入河中，幸無人員傷亡，事件再度引發豆腐渣工程之憂。紹興市應急管理局目前已就事故展開調查，並初步將之定性為工程質量問題，想必不會有錯，若非如此，還能有甚麽更好的解釋？

據悉該拱橋屬當地歷來最大規模基建、杭紹台高速公路的一部分，總投資達360多億元人民幣，拱橋所在區段原定5月底完工，整個高速工程則於6月底驗收並通車，如今看來，肯定沒戲了。翻查當地政府關於該高速工程的整體規劃目標可見，沿線所經區域多為偏遠、經濟欠發達地區，戰略意義不言而喻，實屬惠民路、扶貧路；所謂牽一髮而動全身，一處塌橋，影響的亦恐非只有某一段的交通，而是會輻射至杭州城內城外乃至浙江省內外高速公路的交匯貫通，經濟損失更難估算。

如此重要的基建工程，說出事就出事，是否太過兒戲？正如有網民表示，幸虧橋塌得早，若待建成使用後再塌，後果可能更嚴重，誰知屆時會釀成多少人命傷亡？既然工程質量有問題，便不能排除有人上下其手剋扣工程款，導致偷工減料，只是相關工程監管部門又在哪裏，怎就能任其得逞？還是說，監管部門已與他們同流合污，也從中撈了一份？總之按照正常邏輯，只要監管環節嚴格把關，守住原則底線，這種事肯定不會輕易發生。

說起扶貧路，又不得不提甘肅省早前耗資近16億元修建的折達公路，遭群眾舉報工程質量差劣，尤其是當中的一段隧道，竟將雙層鋼筋設計改成單層，被指存在嚴重安全隱患；當局查實後要求加固整修，怎知地方上只是找人將隧道刷上一層塗料交差，誰有心思理會扶貧那檔子事？上月河南周口市鹿邑縣有民眾投訴，當地許多農田水利設施疑是豆腐渣工程，政府花費5,000多萬元修建，但大多是爛尾工程，無法使用，且問題拖了近3年未獲解決，又有甚麽辦法？再看看近年一些地鐵、隧道、路橋施工中屢屢出現的坍塌、塌陷事故，一再釀成車毀人亡慘劇，情況令人觸目驚心。事發後，一些地方政府每每又很懂得找藉口推卸責任，譬如橋塌了，便說是車輛超重所致；地陷了，便怪地質有問題；更有像山東青島地鐵，早前發生塌陷後，哪怕分包商主動自爆存在偷工減料行為，硬是不獲認可，最終同樣歸結為地質問題，不到你不服。

結果就是，各地大興土木搞基建，美其名曰民生工程，但質量安全問題總難保障，以致往往淪為害民工程。只因每項工程都有大把油水可撈，或是可成為一些官員的政績、升遷資本，是故到底有多少基建項目真是利國利民，實在不好說，豆腐渣工程不絕，絕不出奇。