近日外孫女喜讀古文詩詞，我拿唐代杜牧的《阿房宮賦》予她誦讀。一因是她在學校學過秦平六國，一統天下的歷史，頗感興趣。另一因是杜牧下論深刻，有以史鑑今的作用。外孫女便可把她讀過的中西歷史串連起來。歷史是學以致用，明古通今。我希望她能有所啟發，不只愛文章語言音節之美。

《阿房宮賦》的重心不在於「六王畢、四海一」，而在「滅六國者六國也，非秦也；族秦者秦也，非天下也。」打破一般泛泛之論。若將之移作論美國帝國主義的興衰，亦極恰當。

美國之興，是歐洲列國之敗。不是甚麼民主納粹之爭，而是歐洲列國自相殘殺，讓國民移民美國求生，坐大了美國，也讓美國可旁觀而收漁人之利。美國興旺還在於逃卻上世紀30年代大蕭條之劫，移用蘇聯社會主義的福利體制，開創資本主義的社會福利主義，也借大戰的毀滅性創新，提升技術與產業，方成就霸業。

美蘇冷戰，以蘇聯瓦解告終。蘇聯之壞，一如六國，壞在內部，不在鬥不過美國。美國唾手而得全球霸權，拿到所謂歷史終結的黃金機會。但其後美國不珍惜機會，一敗於阿富汗，再敗於敍利亞，自我虛耗，也弄致眾叛親離。原因不在於伊斯蘭教的恐怖主義，更不在於中國的強力競爭，而在於美國的窮奢極侈、狂妄霸道。有全球霸權之勢力，卻無對全球發展的責任和道義。號稱世界警察，不過是橫行欺凌，與眾為敵。杜牧說：「使六國各愛其人，則足以拒秦；使秦復愛六國之人，則遞三世可至萬世而為君，誰得而族滅也？」

美國1900年經濟超越英國，可有120年。大戰後正式取代英國霸權在於1956年蘇彝士運河之役，至今亦近70年了。似乎走向正是由盛而衰。中國現時提的兩個100年，頭一個是中共創黨，第二個是人民中國建國，代表着中國由衰而盛歷史大趨勢。兩相差別，或許在於能否愛人民，在一國之內，乃至擴及天下。杜牧說：「戍卒叫，函谷舉，楚人一炬，可憐焦土！」「911」事件便是戍卒叫，函谷舉的先聲。

美國敗走阿富汗、敍利亞，可憐的是人家國土變焦土。可是總會有一天，楚人一炬，會燒焦美國本土呢？

對歐洲列強，美國、中國，乃至天下眾國，杜牧的感嘆，還是極其之警惕： 「秦人不暇自哀，而後人哀之；後人哀之而不鑑之，亦使後人而復哀後人也。」中國與世界當應鑑之，再不能走美國和它之前帝國主義的老路。