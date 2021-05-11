英國殖民統治香港150多年，許多制度搬來香港。據稱香港成為一個自由和法治的社會，而北京要保持香港繁榮穩定、資本主義的制度和生活方式不變，「自由和法治」乃最重點的「保護對象」，這是當年北京和英倫及港人的「共識」，這也是大家看好「一國兩制」的「共識」基礎，許多問題，包括《中英聯合聲明》、香港《基本法》都是在這樣的認知基礎上商談的。

與此同時，大家還討論香港的自由和法治是怎麼來？回歸後還能保留嗎？根據西方政治學的看法，現代民主制度保障了現代人生活在自由和法治下，沒有民主、自由就會被專制剝奪，法治就會成為人治。

英國是老牌民主國家，它賦予了香港的自由、建設了香港的法律制度，過去雖然香港沒有民主、沒有普選，但英國是民主國家，故香港的自由和法治就能得到保障。在英倫治下，派往管治香港的官員就不敢亂來，因為據說英國的民主制度會「監察」他們。有人還說這些派到香港的英官，都深受祖家民主傳統薰陶，都有很好的民主修養云云。只是97年英國人打道回府了，英港脫離了「憲制關係」，香港的自由和法治怎麼保障呢？誰來保障呢？對此英國人是有安排的。

中英談判香港前途問題時，港英政府就推出了「政改白皮書」，有計劃的推行西方的民主普選制度，擬把香港的未來治權交給「本地人」。那時，香港的「華人政治精英」非常認同和支持這個做法，他們認為北京是「共產國家」，而共產國家是沒有民主、沒有自由、沒有法治的，要保住97後香港的自由、法治和人權就必須實行西方民主，也就是「民主拒共」。

這套思路明確決定了反對派回歸後，打着「民主拒共」、「爭取普選」很是「理直氣壯」，也忽悠了不少香港人跟着他們逢中必反。

然而，以國情港情而論，這樣的民主拒共，必會和國家憲制發生不可調和的尖銳矛盾，必會把香港推向絕路，行不通的東西硬要行，就是在服毒藥，現在北京撥亂反正正是解藥。